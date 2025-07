Afgelopen week verwelkomde FrieslandCampina een delegatie van Nestlé op het melkveebedrijf van familie Jongbloed in Wytgaard. Het bezoek onderstreept de sterke samenwerking tussen beide ondernemingen op het gebied van het terugdringen van broeikasgasemissies en het stimuleren van goede landbouwpraktijken. Het bezoek illustreert het belang van het ondersteunen en financieel belonen van boeren bij duurzame melkproductie.

Het bezoek maakt onderdeel uit van een gezamenlijk programma van Nestlé en FrieslandCampina ter bevordering van klimaatgerelateerde maatregelen en het toepassen van regeneratieve landbouwpraktijken op boerderijen. FrieslandCampina levert een breed scala aan zuivelingrediënten aan Nestlé en beide bedrijven zetten zich in om de broeikasgasuitstoot van de melkproductie voor deze producten te verkleinen. De samenwerking draagt bij aan de wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen van beide bedrijven.

Binnen Foqus planet, het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina, worden leden beloond voor hun prestaties op het gebied van diergezondheid en -welzijn, klimaat en natuur. Deze inspanningen worden jaarlijks gemonitord via de KringloopWijzer. Een groep FrieslandCampina-melkveehouders, onderdeel van de zogenoemde Ontwikkelgroep, die de melklevering aan het Nestlé-portfolio vertegenwoordigen, past doelgerichte maatregelen toe om de uitstoot te verminderen. Denk aan verbeterde voerstrategieën, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en slim mestmanagement. Naast het opschalen van bestaande maatregelen zullen de komende jaren ook nieuwe innovatieve maatregelen worden gefaciliteerd om de uitstoot nog verder terug te dringen.

Nestlé kreeg tijdens het bezoek inzicht in hoe FrieslandCampina lid-melkveehouder Jelle Kor Jongbloed werkt aan de verduurzaming van de melkproductie. Jelle Kor Jongbloed: “Op ons bedrijf richten we ons op goede kwaliteit ruwvoer voor gezonde koeien en minder methaanuitstoot. Ook werken we aan een betere benutting van stikstof. Deze inspanningen vragen voortdurende aanpassing en investeringen. Om te blijven verbeteren, is financiële ondersteuning en data-inzicht nodig. Met behulp van FrieslandCampina kunnen we blijven investeren in de toekomst van ons bedrijf.”

Katja Seidenschnur, Global Head of Sustainability van de Nutrition Strategic Business Unit bij Nestlé: “FrieslandCampina Ingredients is een belangrijke partner voor Nestlé, niet alleen vanwege de hoogwaardige zuivelingrediënten die zij leveren, maar ook vanwege hun nauwe samenwerking met boeren. We zijn onder de indruk van de toewijding en innovatie die we vandaag op de boerderij hebben gezien. Deze samenwerking is een hoeksteen van onze duurzaamheidsstrategie.”

Anne Peter Lindeboom, Managing Director Innovation bij FrieslandCampina Ingredients, voegde daar aan toe: “Leden-melkveehouders van FrieslandCampina passen veel verschillende maatregelen toe om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als partners in de keten delen we de verantwoordelijkheid om technische en financiële ondersteuning te bieden die voortdurende verbetering op het boerenerf mogelijk maakt. Samenwerking binnen de keten is essentieel om deze praktijken op te schalen en bij te dragen aan veerkrachtigere landbouwsystemen.”