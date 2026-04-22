Koningin Máxima bracht dinsdag 21 april een werkbezoek aan Cleantech Park Arnhem, waar zij onder meer kennismaakte met Plantics. De koningin bezocht Arnhem in het kader van de uitverkiezing tot MKB Stad 2026 door MKB-Nederland. Het werkbezoek stond in het teken van innovatie, ondernemerschap en de circulaire economie.

Bezichtiging toepassingen en productieproces

Tijdens een rondleiding door de productiefaciliteit kreeg de koningin toelichting op de eigenschappen en toepassingen van het circulaire Plantics-hars in verschillende materialen en producten. CEO Wridzer Bakker liet daarbij ook het productieproces zien. In dit proces wordt hars met hennepvezels gecombineerd tot matten. Hieruit kunnen vervolgens allerlei producten worden geperst. Het meest bijzondere product is de stoel van de bekende ontwerper Joris Laarman, waarin de koningin ook even plaatsnam. De stoel ging na het bezoek meteen op transport voor een expositie bij de toonaangevende galerie Friedman Benda in New York.

Plantics ontwikkelt nieuwe, volledig circulaire composieten, schuimen en coatings met een uniek bio-polyesterhars gemaakt uit agrarische reststromen. In nauwe samenwerking met partners worden deze materialen gebruikt om hoogwaardige, circulaire en CO2-negatieve producten te ontwikkelen en te commercialiseren voor uiteenlopende toepassingen, vooral in de bouw en meubelindustrie.

Denk hierbij onder andere aan stoelen, isolatie- en bouwpanelen, kweekpotten, en onderdelen voor de openbare ruimte, waaronder verkeersborden. Het biohars vervangt de huidige giftige op aardolie gebaseerde harsen die niet recyclebaar zijn en daardoor samen met de materialen waarin ze gebruikt worden veel CO2-uitstoot veroorzaken. Het Plantics-hars is her-activeerbaar en daardoor samen met de producten waarin het gebruikt wordt weer volledig herbruikbaar. Materialen met Plantics-hars zijn het duurzame en gezonde alternatief voor traditionele materialen.

Nationaal Groeifonds BioBased Circular-programma

De ontwikkeling van biobased materialen past binnen een bredere beweging richting een circulaire economie, waarin grondstoffen herbruikbaar worden ingezet. In Nederland wordt de ontwikkeling van en toepassing van circulaire bio-polyesters onder meer gestimuleerd via programma’s zoals BioBased Circular, onderdeel van het Nationaal Groeifonds.

Plantics werkt binnen het Nationaal Groeifonds-programma BioBased Circular (BBC) met een brede coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan de circulaire bio-economie van de toekomst. Het Nationaal Groeifonds heeft 338 miljoen euro gereserveerd om de ontwikkeling en toepassing van bio-polyesters te stimuleren. De eerste fase van het ontwikkelprogramma heeft sinds de start in 2024 al meer dan 125 bedrijven ondersteunt en het is van groot belang dat de tweede fase ook wordt toegekend. Daarmee krijgt de Nederlandse industrie een grote stimulans om via vergroening haar sterke positie te behouden richting meer strategische onafhankelijkheid.

Kroon op het werk

“Het was een enorme eer om Koningin Máxima te ontvangen bij Plantics,” aldus Wridzer Bakker. “Haar bezoek is een erkenning voor ons team en onze missie om te verduurzamen met 100% biobased materialen. Het motiveert ons om onze innovaties verder op te schalen en samen met partners te bouwen aan een circulaire toekomst. Een kroon op ons werk.”

Bakker besluit: “Plantics borgt duurzame groei en toekomstbestendigheid door het aangaan van samenwerkingen met partners en bio-based materialen platforms die op de lange termijn willen en kunnen werken aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen, gebaseerd op continuïteit en duurzaamheid. Onze 10-jarendoelstelling is het verkopen van 10 miljoen ton materialen “Loved by Nature” die onze hars bevat. Hierop zijn onze strategie en acties gericht.”

Naast Plantics bezocht Koningin Máxima op het park ook de bedrijven RIFT en KRAFT Architecten, die elk vanuit hun eigen expertise bijdragen aan de energie- en circulaire transitie.