Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt woensdagmiddag 1 april de vereniging Circulair Groningen Drenthe. De vereniging bestaat uit bijna tweehonderd bedrijven en organisaties die investeren in de transitie naar een circulaire economie in Noord-Nederland. Circulair Groningen Drenthe organiseert samenwerking en kennisdeling om de stap naar een circulaire economie laagdrempeliger te maken en helpt bij het toepassen van circulaire businessmodellen.

Het werkbezoek start in Hoogeveen bij Vepa, fabrikant van duurzaam kantoormeubilair. Vepa is onderdeel van de Fair Furniture Group en helpt organisaties bij hun circulaire inrichting. In het Circulair Centrum van Vepa worden meubels en losse onderdelen beoordeeld, opgeslagen, gedemonteerd en gerenoveerd. Koningin Máxima spreekt met de directie en medewerkers van Vepa over de activiteiten en ambities van het bedrijf op het gebied van circulariteit en krijgt aansluitend een rondleiding door de fabriek. Bij verschillende stops vertellen medewerkers over de producten die zij maken en over het combineren van innovatieve technieken met traditioneel vakmanschap. Ook presenteren zij de in de fabriek gemaakte eindproducten, de automatische verwerking van houten panelen en de producten gemaakt van plantaardige biogrondstoffen. Het bezoek aan Hoogeveen wordt afgesloten met een rondetafelgesprek waarbij het opschalen in de circulaire economie centraal staat.

In Leek bezoekt Koningin Máxima JC-Electronics, een bedrijf dat gebruikte en defecte industriële elektronica reviseert en de producten hiermee een tweede leven geeft. JC-Electronics levert wereldwijd elektronische componenten zoals industriële computers die machines en productieprocessen aansturen, bedieningspanelen en programmeerapparaten voor industriële automatisering. Het gebruik van refurbished producten leidt tot besparingen op grondstoffen, waterverbruik en CO²-uitstoot.

Tijdens een rondleiding vertellen medewerkers over onder meer de reparatie van elektronica, over het vervangen van slijtagegevoelige onderdelen en over de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Bij de eigen bedrijfsschool vertellen studenten en begeleiders over de mbo-opleiding die hier kan worden gevolgd. Ook geven zij toelichting op de extra mogelijkheden van de opleiding. Deze zijn gericht op de werkzaamheden, de productgroepen en de industriële elektronica van de klanten van JC-Electronics. Ook het bezoek aan Leek wordt afgesloten met een rondetafelgesprek. In dit gesprek komt de arbeidsparticipatie in de circulaire economie aan bod.

Koningin Máxima bracht in juni 2024 een werkbezoek aan een aantal leden van de Vereniging Circulair Friesland.

Aansluitend aan het bezoek aan Circulair Groningen Drenthe opent Koningin Máxima in Farmsum de recyclingfabriek van UPPACT die als demonstratie- en validatielocatie voor een circulair productieconcept dient. UPPACT is één van de leden van Circulair Groningen Drenthe.