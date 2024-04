In Nederland ligt de totale consumptie van koekjes op maar liefst 145 miljoen kg per jaar. We zijn in ons land dan ook bijna net zo gek op koekjes als op het meest gekochte fruit in de supermarkt; bananen. Bijna de helft van de wereldwijde bananenproductie eindigt echter ergens in de keten als ‘waste’. Om nog meer impact te maken wordt er bij Albert Heijn een circulaire variant van het populaire American Cookie gelanceerd, gemaakt van ‘no-waste bananenpuree’ van The Banana Factory.

Verspilling is lariekoek

Waar The Banana Factory eerder voornamelijk bananen redde uit Europese havens, redden ze nu ook bananen verder in de keten. Bananen die na inklaring in de haven op weg naar de supermarkt uiteindelijk het schap tòch niet halen, krijgen nu ook een tweede kans om in het boodschappenmandje te belanden. In dit geval in de vorm van het eerste én lekkerste geupcyclede American Cookie. Samen met De Graaf Bakeries werd er een onweerstaanbaar lekkere receptuur ontwikkeld van een van de populairste producten in het bakkerijschap om zoveel mogelijk impact te kunnen maken. Met een American Cookie van geredde bananen, heeft de scale up het beste van twee werelden gecombineerd, volgens Laura Hoogland (founder Sunt & The Banana Factory). ‘’We hebben de ‘chewy’ textuur en smaak van de klassieke chocolate chip cookie behouden en 11% bananenpuree toegevoegd met een ‘Chunky Monkey’ smaak tot gevolg’’. De banaan zorgt er daarnaast ook voor dat dit American Cookie 100% plant based is en er met iedere hap op verschillende vlakken serieuze impact gemaakt wordt.

Gaat erin als zoete koek

Hoewel bananen in havens worden afgekeurd op basis van handelsnormen, kan de eindklant later in de keten ook nog bepalen dat bananen toch niet voldoen aan hun eisen en verwachtingen. Daarbij kunnen bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden in de logistieke keten ervoor zorgen dat bananen te vroeg rijpen of beschadigen. Na een succesvolle pilot eerder dit jaar, worden dit soort bananen sinds kort ook ‘gered’ door The Banana Factory en verwerkt tot bananenpuree. Door het American Cookie bij Albert Heijn te lanceren, is het de eerste retailer waarbij er van reststromen van AH’s leverancier een circulair product voor terug in de schappen komt. Gezien de positieve reacties -hij gaat erin als zoete koek- lanceert het ‘Bananen Chocolade cookie’ bij alle Albert Heijn & Ah to go filialen vanaf vandaag. “De prognose is dat we met dit koekje samen met Albert Heijn bijna 200.000 bananen redden in 1 jaar tijd, maar we verwachten natuurlijk dat dit er veel meer worden.” aldus Laura Hoogland (founder Sunt & The Banana Factory).

Een koekje van eigen deeg

Sunt (zusterbedrijf van The Banana Factory & consumentenmerk) lanceert ook onder het eigen merk het ‘Chocolade Banaan’ American Cookie als onderdeel van een range van meerdere smaken voor retail en food service. “Het American cookie sluit perfect aan op ons totaalassortiment van bananenbrood, ovengebakken donuts en granola en via ons consumentenmerk vertellen we op ludieke wijze het verhaal van de ‘geredde banaan’”, vertelt Laura.