Lidl heeft met succes als eerste retailer de loonkloof voor arbeiders op de bananenvelden in de eigen bananenketen weten te dichten. Klanten die bij Lidl bananen kopen, kopen uitsluitend bananen waarvoor een leefbaar loon is betaald aan de arbeiders op de bananenvelden.

Lidl heeft deze stap in samenwerking met onder andere de non-profitorganisatie The Sustainable Trade Initiative (IDH) weten te realiseren. De stap naar de ‘Living Wage-banaan’ geldt voor het volledige assortiment bananen van Lidl in Nederland. Dit zijn de biologische Fairtrade bananen en de bananen met het Rainforest Alliance-certificaat. De prijs die de klant voor de bananen betaalt, is onveranderd.

Rebekah Simmons, duurzaamheidsspecialist Lidl Nederland: “Een uitgangspunt binnen onze duurzaamheidsstrategie is dat we de klant een zo’n duurzaam mogelijke keuze willen laten maken. We verkopen al jaren uitsluitend duurzame gecertificeerde bananen. Nu leggen we de lat voor onszelf nog hoger en zorgen we ervoor dat de arbeiders op de bananenvelden het leefbaar loon betaald krijgen voor ons volume bananen. Koop je als klant bananen bij Lidl, dan maak je automatisch de keuze voor echte eerlijke bananen. Zo maken we een duurzame leefstijl voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.”

Leefbaar loon voor het volledige assortiment bananen

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de nauwkeurige berekening van de premie voor leefbare lonen. Lidl en haar partners zorgen ervoor dat het vastgestelde loonverschil wordt gedicht, door middel van een “Living Wage”-premie in de producerende landen Colombia, Ecuador, Guatemala en de Dominicaanse Republiek.

Lidl kan hierdoor met trots als eerste Nederlandse retailer laten weten dat een leefbaar loon wordt betaald voor het volledige assortiment bananen dat in de winkels ligt. De opgedane kennis in dit proces zal verder gedeeld worden om zo een transformatie te realiseren in de volledige Nederlandse markt.