Betaalbare sieraden met edelstenen zijn enorm in trek, maar de oorsprong van deze stenen blijft vaak verborgen voor zowel sieradenmakers als kopers. Wat veel mensen niet weten, is dat duizenden mijnwerkers – waaronder veel vrouwen – deze edelstenen onder risicovolle omstandigheden delven, vaak zonder eerlijke beloning. Om deze misstanden aan te pakken en zo een eerlijke en transparante markt te creëren, heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een subsidie van € 350.000 toegekend aan twee grote merken in de inkoop en verkoop van edelsteenproducten: A Beautiful Story en Happinez.

Op weg naar een nieuwe inkoopstructuur

De missie van de twee merken is om samen met lokale partners Pact, Moyo Gems en de Tanzanian Women Miners Association een nieuwe inkoopstructuur op te zetten die niet alleen de werk- en levensomstandigheden van mijnwerkers verbetert, maar ook de sieradenindustrie als geheel moet veranderen. Dankzij de financiële steun vanuit het Subsidieprogramma Verantwoord Ondernemen (SPVO) en de samenwerking met de lokale partners zijn er inmiddels al belangrijke stappen gezet. Contacten zijn gelegd, een duidelijke route is uitgestippeld en er wordt geïnvesteerd in een slijperij waar jongeren worden opgeleid. Deze kennis en contacten willen de initiatiefnemers met de hele sieradenketen in Nederland en Europa delen, die net als zij willen bijdragen aan de transitie naar een transparante en traceerbare edelstenenketen. “Samen kunnen we een eerlijke toekomst creëren voor iedereen die bij de sector betrokken is”, aldus Cathelijne Lania, oprichter van A Beautiful Story.

Cruciale bron van levensonderhoud voor 1,5 miljoen mensen wereldwijd

Volgens Lania zit de kracht van het project in het feit dat het aan de basis begint. “We richten ons in eerste instantie op vrouwelijke kleinschalige mijnwerkers die met hun huidige inkomsten niet rondkomen. We starten in het noorden van Tanzania waar veel gekleurde edelstenen worden gedolven met een groep van vierhonderd mijnwerkers. Dit klinkt misschien als een relatief kleine groep, maar de impact die we hier bewerkstelligen kan zich snel over de hele sector verspreiden. Wereldwijd verdienen zo’n 45 miljoen mensen hun geld in de kleinschalige mijnbouw (ASM), waarvan naar schatting 1,5 miljoen mensen in de edelstenensector. Ons doel is dat deze mijnwerkers binnen enkele jaren een leefbaar inkomen verdienen en onder goede arbeidsomstandigheden werken.”

Een keten zonder misstanden

A Beautiful Story verwerkt zelf zo’n miljoen edelstenen per jaar. Op de vraag of dit traceerbare edelstenen zijn moet het zichzelf verontschuldigen. Lania: “Helaas niet en dat knaagt. Ik ben dit merk immers achttien jaar geleden begonnen omdat ik positieve verandering in de wereld wil bewerkstelligen. Al jarenlang probeer ik meer inzicht in de keten te krijgen, maar ik bleef maar stuitten op een ondoordringbaar handelsnetwerk van tussenhandelaren. Hoe hard we het ook proberen, top down traceren lukt niet. Daarom gaan we nu met de steun van onze partners eerst terug naar de bron: de mijnen. Hopelijk kunnen we via deze weg de schaduwzijde van onze sieraden aan het licht brengen en daadwerkelijk positieve verandering realiseren. Ik hoop dan ook dat andere sieradenmerken zich bij ons project willen aansluiten”

Voor meer informatie over het project: https://www.abeautifulstory. eu/nl/pages/verantwoorde- edelstenen