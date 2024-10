Bij Schijvens Corporate Fashion doen ze er alles aan om de wereld een stukje mooier te maken. Een van de nieuwste projecten, Rasai, helpt vrouwen in onze productielanden hun talenten te ontdekken en te benutten door hen aan een baan te helpen. “Want we geloven er sterk in: als vrouwen actief meedoen op de arbeidsmarkt, heeft dat een positief effect op hun hele omgeving.”

Pakistan: hét aangewezen land om project Rasai te starten

Pakistan is een van de grootste spelers in de textielindustrie en ook wij werken daar met veel leveranciers. Tot nu toe was het werk in deze sector vooral voor mannen, maar uit onderzoek rond onze fabrieken bleek dat ook veel vrouwen graag aan de slag willen. Omdat we verwachten dat onze productie de komende jaren groeit, hebben we besloten om nieuwe banen vooral door vrouwen te laten vervullen. Dit sluit aan bij ons streven naar meer gendergelijkheid in de hele productieketen.

Groot onbenut potentieel onder vrouwen in Pakistan

Hoewel Pakistan hoog scoort als textielproducent, bungelt het onderaan de lijst als het gaat om gendergelijkheid. Vrouwen werken er vaak niet, niet omdat ze dat niet willen, maar omdat het niet in de cultuur zit. Daarom zijn we in 2022, samen met de RVO, Zeeman en drie Pakistaanse fabrieken (MYM, Lucky en Denim Crafts), een onderzoek gestart onder leiding van Rabia Suljuk. Rabia, de vrouw van de Pakistaanse ambassadeur en tevens gezondheidsconsulent, ging een jaar lang de wijken rondom fabrieken in om vrouwen te vragen: “Zou je willen werken? En hoe kunnen we je daarbij helpen?” Ook de mensen om hen heen – echtgenoten, kinderen en (schoon)moeders – werden bevraagd, omdat hun mening vaak bepalend is voor de keuzes van deze vrouwen.

Drie nieuwe ateliers, speciaal voor vrouwen

De resultaten waren enorm positief: veel vrouwen in Pakistan willen graag werken! Ze willen hun tijd en talenten nuttig inzetten en tegelijk hun gezin financieel sterker maken. Daarom hebben we in 2023, samen met drie fabrieken, speciale training ateliers opgezet waar vrouwen de kans krijgen om werkervaring op te doen. De ateliers zijn veilige plekken waar vrouwen niet alleen leren, maar ook gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals vervoer naar het werk en kinderopvang. De ateliers worden begeleid door vrouwelijke supervisors.

De eerste 90 vrouwen zijn aan de slag

In juni 2024 zijn de eerste 90 vrouwen gestart met hun opleiding. In twee jaar tijd leren ze alles om volleerde naaisters te worden. Maar we doen meer! Samen met de Kaarvan Crafts Foundation bieden we een trainingsprogramma waarin de vrouwen levensvaardigheden leren, zoals lezen, schrijven, financiële vaardigheden en zelfvertrouwen. Er is nu zelfs een wachtlijst, zowel van vrouwen die willen meedoen, als van fabrieken die ook graag een plek willen bieden voor dit soort opleidingen.

Eén grote familie

Het gaat ons niet alleen om werk. Wat wij belangrijk vinden, is dat deze vrouwen zich gesteund voelen – door ons en door elkaar. Daarom krijgen alle vrouwen bij de start van hun opleiding een armbandje met de tekst ‘We are family’. Zo weten zij dat ze onderdeel uitmaken van een grotere groep vrouwen die de stap durven zetten om hun ambities waar te maken en dat ze deel uitmaken van onze familie over de hele wereld.

Vrouwen: de werknemers van de toekomst in de textielindustrie

Met project Rasai hopen we een blijvende verandering te brengen in de arbeidsdeelname van vrouwen in onze productielanden. Dankzij hun fijne motoriek zijn vrouwen van onschatbare waarde in het productieproces van kleine kledingstukken en verfijnde naaitechnieken. Daarnaast worden ze ook door werkgevers steeds meer op waarde geschat vanwege hun grote verantwoordelijkheidsgevoel. Ons doel? Dat steeds meer vrouwen een belangrijk onderdeel worden van onze productieketen.

Inspiratie voor project Rasai: Reesi Schijvens

Project Rasai is vernoemd naar Reesi Schijvens, de moeder van onze DGA Shirley Schijvens. Net als veel vrouwen in Pakistan nam ook Reesi destijds geen deel aan het arbeidsproces, omdat het in die tijd in Nederland niet gebruikelijk was voor getrouwde vrouwen om te werken. Met project Rasai brengt Shirley een eerbetoon aan haar moeder en aan de onbenutte talenten welke Reesi zo graag had willen inzetten. Rasai betekent ‘toegang bieden tot’, en met dit project willen we vrouwen de kans geven om hun verborgen potentieel te ontplooien.

Reesi Schijvens overleed op 5 augustus 2010 op 63-jarige leeftijd.