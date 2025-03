Ziekenhuizen en zorginstellingen kampen vaak met een overschot aan medische apparatuur die niet langer wordt gebruikt. Dit leidt niet alleen tot opslagproblemen en hoge afvoerkosten, maar ook tot onnodige verspilling en milieubelasting. Om leden te helpen dit probleem op te lossen, is Intrakoop een samenwerking aangegaan met Green Pulse.

Green Pulse biedt een innovatieve oplossing waarbij ongebruikte medische apparatuur op een transparante en efficiënte manier wordt opgehaald en herbestemd. Of het nu gaat om doorverkoop of recycling, Green Pulse zorgt ervoor dat waardevolle apparatuur een tweede leven krijgt en de milieubelasting wordt verminderd. Hierdoor kunnen zorginstellingen zich volledig focussen op hun kernactiviteiten, zonder zich zorgen te maken over de logistiek en afvoer van apparaten.

Waarom deze samenwerking?

Intrakoop heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en wil haar leden helpen bij een verantwoorde omgang met hun middelen. Green Pulse sluit hier perfect op aan door een gebruiksvriendelijke service te bieden, waarbij ziekenhuizen en zorginstellingen niet alleen worden ontzorgd, maar ook een eerlijke prijs krijgen voor hun afgeschreven apparatuur. Dankzij het transparante commissiemodel blijft zoveel mogelijk zorggeld behouden voor de zorg.

Voordelen voor leden: