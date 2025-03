BOON voert per 1 april 2025 een blijvende prijsverlaging door van ruim 30% over het hoofdassortiment. De peulvruchtenproducent wil de consumptie van bonen in Nederland hiermee verder vergroten en daarmee bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem. Zo wil het bedrijf peulvruchten nog toegankelijker maken voor consumenten.

Eerlijke prijs voor de gehele keten

De focus van BOON ligt niet op het behalen van grote winsten maar op het realiseren van hun missie: peulvruchten op de kaart zetten in Nederland en een positieve impact maken op het voedselsysteem. Ruben Bringsken, Directeur van BOON: licht toe: “We willen laten zien dat peulvruchten dé eiwitbron van de toekomst zijn. De marge die we maken op onze producten, investeren we daarom in het verkorten van de keten, vanaf de teelt tot aan de verwerking in onze duurzame innovatieve verpakkingen.” Hij vervolgt: “We verlagen onze prijzen om onze bonen nog toegankelijker te maken en zo onze positieve impact te vergroten. Zo kunnen we in de toekomst ook meer bonen uit Nederland halen. Dit biedt Nederlandse boeren de nodige afzetzekerheid waardoor we samen investeren in een toekomstbestendig voedselsysteem.”

BOON betaalt aan de telers nog steeds een eerlijke prijs en helpt de telers ook om nog meer bonen in Nederland te telen, onder andere door de aanleg van een Bonenbos in Nederland. Bringsken: “In deze nieuwe fase verschuift onze marketingstrategie, waardoor grootschalige marketingactiviteiten op korte termijn verdwijnen. In plaats daarvan zetten we in op unieke samenwerkingen met vooruitstrevende retailers die net zo geloven in onze missie als wij.’’

Meer peulvruchten op tafel

“Wij geloven dat een kleine verandering in eetgewoonten een groot verschil kan maken voor de planeet,” zegt Bringsken. “Met deze prijsverlaging nemen we de laatste drempel weg voor consumenten om vaker peulvruchten op tafel te zetten. Plantaardige voeding speelt een steeds belangrijkere rol in het leven van consumenten, en peulvruchten passen daar uitstekend bij. De prijs blijkt vaak nog een drempel. En dat terwijl peulvruchten een heel voedzaam en duurzaam alternatief zijn voor dierlijke eiwitten, met een lagere CO2-uitstoot en minder land- en watergebruik.”

BOON heeft de afgelopen jaren de peulvruchtencategorie nieuw leven ingeblazen. Met een breed assortiment bonen en bonen in wereldse sauzen die zowel gemakkelijk als lekker zijn, verpakt in duurzame kartonnen pakjes en met een unieke uitstraling en smaak, brengt de bonenproducent peulvruchten weer onder de aandacht van consumenten. Bringsken: “Nu BOON naamsbekendheid gerealiseerd heeft, is het tijd voor de volgende fase: Het toegankelijker maken van de producten voor de consument. Met de nieuwe prijzen betaalt de consument alleen voor de intrinsieke waarde van het product en dat is voor veel mensen welkom in een tijd waarin de prijzen voor veel producten en diensten enorm gestegen zijn. Hiermee zetten we ons in voor eerlijke prijzen in de gehele keten.”