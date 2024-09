Royal Swinkels valt twee keer in de prijzen bij de Icons of Beer 2024. Voor het tweede jaar op rij wint het familiebedrijf de titel ‘Sustainable Brewery of the Year’. Daarnaast wordt de inzet van Sustainability Manager Marthijn Junggeburth bekroond met de titel ‘Sustainability Officer of the Year’. Dubbele erkenning dus, voor de duurzame inspanningen van de brouwer en mouter. De Icons of Beer, onderdeel van de World Beer Awards, is een jaarlijkse erkenning voor bedrijven die hun stempel drukken op de wereldwijde bierindustrie. De jury beoordeelt brouwerijen onder meer op innovatie en hun inzet voor duurzaamheid.

“Het voor de tweede keer op rij winnen van deze prijs is een prachtige erkenning voor ons familiebedrijf en al het harde werk dat we doen op het gebied van duurzaamheid. De bijzondere benoeming daarbij voor onze Sustainability Manager Marthijn, die zich binnen Royal Swinkels al jarenlang inzet voor een duurzame toekomst maakt dit moment extra speciaal.” Aldus Peer Swinkels, CEO bij Royal Swinkels. “Samen werken we aan ons doel om een betere, gezondere en duurzamere speler in de mout- en drankenindustrie te worden in het belang van toekomstige generaties. Met initiatieven zoals de opening van onze emissievrije mouterij in Eemshaven en de goedgekeurde CO2-reductiedoelstellingen door SBTi, zetten we belangrijke en concrete stappen richting onze ambitie om in 2050 volledig klimaatneutraal te opereren. Uitgeroepen worden tot duurzaamste brouwer in 2023 en 2024 bevestigt dat onze inzet en toewijding worden gezien, en daar zijn we ontzettend trots op.”

“Het winnen van twee duurzaamheidsprijzen vervult me echt met trots. Dit is uiteraard geen individuele prestatie. Het toont aan dat duurzaamheid en circulariteit diep verankerd zijn in het DNA van onze organisatie. Samen zetten we ons in om de hele keten te verduurzamen, met zowel grote als kleine initiatieven. Want elke stap draagt bij aan circulair ondernemen.” vervolgt Marthijn Junggeburth, Sustainability Manager bij Royal Swinkels. “Daarbij verliezen we ook onze lokale betrokkenheid op al onze brouwerijlocaties niet uit het oog. Denk bijvoorbeeld aan het Boer Bier Water’ project dat we blijven ontwikkelen, waarbij we zowel in Lieshout als onze brouwerij Habesha in Ethiopië zoveel mogelijk gezuiverd restwater teruggeven aan de boeren in de omgeving.”

Bekijk hier alle duurzaamheidsinitiatieven van Royal Swinkels.