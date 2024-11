Kruidvat is uitgeroepen tot ‘ABN AMRO Retailer of the Year the Netherlands’ 2024-2025. Ekoplaza won de vakprijs ‘ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year’ 2024-2025. Tijdens het ‘ABN AMRO Retailer of the Year’ gala op het Taets Art and Event Park in Zaandam zijn de felbegeerde prijzen voor de 22e keer uitgereikt.

De ‘ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year’ is een juryprijs binnen het concept ‘Retailer of the Year the Netherlands’. De jury, bestaande uit afgevaardigden van ABN AMRO, Fairtrade Nederland, Zeeman, Bever, Kringloopwarenhuis Het Goed, Buckaroo, GSES – Global Sustainable Enterprise System – en Q&A Retail, nomineerden op basis van vier criteria welke drie duurzame retailers in Nederland het beste hebben gepresteerd. De jury heeft dit jaar drie supermarkten genomineerd vanwege hun uitzonderlijke inzet voor duurzaamheid. Naast Ekoplaza waren namelijk ook Lidl en Odin genomineerd. Deze nominaties onderstrepen de vooruitgang die de voedingssector boekt in duurzame bedrijfsvoering en duurzame keuzes voor de consument.

Op het gala van de ‘ABN AMRO Retailer of the Year’-verkiezingen kregen de deelnemers door middel van een videopitch de kans om het oordeel van de jury te beïnvloeden door hun stem uit te brengen op één van de drie genomineerden. Het juryoordeel bepaalde voor 50 procent de uitslag van de prijs. De overige 50 procent is door stemmen bepaald.

Fotobijschrift: Alle winnaars van de ‘ABN AMRO Retailer of the Year’-awards 2024-2025 v.l.n.r. Jurriaan Pouw (HEMA), Elsemiek van Pamelen (Picnic), Steven Ijzerman (Ekoplaza), Yildiz de Leeuw (Dynamo Retail Group), Frank Quix (Q&A Retail) en Lars Heijnen (ABN AMRO).