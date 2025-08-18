Royal Swinkels is tijdens de Icons of Beer voor de derde keer op rij benoemd tot de duurzaamste brouwerij ter wereld. Mede dankzij verschillende, nieuwe projecten en initiatieven in het afgelopen jaar mag brouwer en mouter Royal Swinkels zich ook in 2025 ‘Sustainable Brewery of the Year’ noemen. De nieuwste investeringen, zoals de bouw van een heetwaterbuffer en de installatie van een e-boiler, zijn een aanvulling op de eerder gerealiseerde duurzaamheidsprojecten, zoals de emissievrije mouterij in Eemshaven vorig jaar. De World Beer Awards is een jaarlijkse erkenning voor bedrijven die hun stempel drukken op de wereldwijde bierindustrie.

“Niet een keer, niet twee keer, maar drie keer op rij worden we uitgeroepen tot duurzaamste brouwerij ter wereld. Een geweldige erkenning voor de inspanning van al onze collega’s waarmee we samen het verschil maken.”, vertelt Peer Swinkels, CEO bij Royal Swinkels hierover. “Als familiebedrijf willen we een slimmer, gezonder en duurzamer bedrijf doorgeven aan toekomstige generaties. Circulariteit en duurzaamheid zijn daarom bij ons geen modewoord, maar zitten in iedere beslissing die we nemen. Van het hergebruiken van restwater door boeren tot de ambitie om brouwerijen en mouterijen te ontwerpen die geen druppel fossiele brandstof meer nodig hebben. Dat een internationale jury dit wederom ziet en waardeert, is een mooie bevestiging van onze visie en inspanningen op dit gebied”.

Op weg naar een duurzamer bier

Royal Swinkels wil in 2050 in de hele waardeketen volledig net zero opereren. De klimaatdoelstellingen van het familiebedrijf zijn gevalideerd en goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi) en helpen om stap voor stap de CO2-uitstoot te verminderen. Dat doet de brouwer en mouter door zich voortdurend in te zetten om haar ecologische voetafdruk te verkleinen dankzij circulaire innovaties en door CO2-emissies in productieprocessen te verminderen. Ook dit jaar zijn nieuwe stappen gezet, waaronder de realisatie van een heetwaterbuffer in Lieshout bij Brouwerij Bavaria en een e-boiler bij Habesha in Ethiopië.

Deze stappen maken deel uit van het energietransitieplan van Swinkels, waarmee de brouwerij en mouterij in Lieshout volledig wil overstappen van gas op elektriciteit. Deze transitie dient als blauwdruk voor andere productielocaties en is een belangrijke stap richting CO₂-vrije productie voor huidige en toekomstige generaties.

Circulariteit als onderdeel van de transitie

Een belangrijk onderdeel van de duurzame ambities van Royal Swinkels is circulair ondernemen, en is diep verankerd in de bedrijfsvoering. De voortgang op het gebied van circulariteit wordt gemeten met de eigen Swinkels Circularity Index (SCI), een meetinstrument dat inzicht geeft in hoe circulair de bedrijfsvoering is. Afgelopen jaar steeg de SCI-score van 61% in 2023 naar 64% in 2024. Dat deze blijft stijgen weerspiegelt de voortdurende inspanningen om de bedrijfsprocessen verder te verduurzamen – van het inkopen van materialen zoals verpakkingen en agrarische grondstoffen, tot het beperken van energie- en waterverbruik in de productie, en het hoogwaardig hergebruiken van reststromen en materialen.

Een concreet voorbeeld van circulair omgaan met water is het Boer Bier Water project, waarbij gezuiverd restwater uit de brouwerij wordt teruggegeven aan lokale boeren in zowel Lieshout als Ethiopië. Dit houdt het grondwater op peil en houden de bodem en het grondwater gezond.

Over Icons of Beer

De Icons of Beer, onderdeel van de World Beer Awards, is een jaarlijkse erkenning voor brouwerijen die hun stempel drukken op de bierindustrie. De jury beoordeelt brouwerijen onder meer op innovatie en hun inzet voor duurzaamheid.