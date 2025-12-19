Ook dit jaar behoort PostNL tot de meest duurzame bedrijven ter wereld. Dat blijkt uit de onafhankelijke Dow Jones Sustainability Index (DJSI) van S&P Global waarmee milieu- en sociale prestaties van bedrijven worden beoordeeld. PostNL stijgt dit jaar van plek 6 naar plek 5 en behoort daarmee tot de top 2% van best scorende bedrijven wereldwijd. Hiermee blijft PostNL het hoogst genoteerde logistieke e-commercebedrijf ter wereld.

Al jaren in de top

PostNL staat al jaren in de top van duurzaamste bedrijven in de sector transport. CFO Linde Jansen: “Duurzaamheid is voor PostNL een duidelijke verantwoordelijkheid én ambitie. We willen een bedrijf zijn waar mensen graag bij, mee en voor willen werken met stevige klimaatdoelen en transparantie. Daarmee willen we niet alleen zekerheid geven, maar ook de lat hoger leggen voor een eerlijke keten en een schoner milieu. Samen met onze partners en klanten willen we een positieve impact op de samenleving maken.”

Brede inzet op verantwoord ondernemen

Uit de recente DJSI-beoordeling blijkt dat PostNL bijzonder goed presteert op het gebied van milieu en klimaat. Zo heeft PostNL bijna maximale scores behaald voor zijn klimaatstrategie en wordt het bedrijf daardoor erkend als toonaangevend in de sector. Om deze duurzaamheidsambities kracht bij te zetten, heeft PostNL de elektrische vloot verder uitgebreid, waardoor er inmiddels maandelijks meer dan 2,5 miljoen elektrische kilometers worden gereden. Daarnaast investeert PostNL structureel in duurzame, energiezuinige gebouwen.

Ook scoort PostNL sterk op sociale thema’s, zoals mensenrechten, human capital management en klantrelaties. De organisatie wil een goede werkgever zijn met een sterke focus op gelijke kansen, veiligheid en een open cultuur. Op het gebied van governance scoorde PostNL een maximale score wat betreft transparantie en rapportage. Hiermee laat PostNL zien dat het breed inzet op verantwoord en toekomstbestendig ondernemen.

Blijven verbeteren voor een duurzame toekomst

Hoewel PostNL tot de wereldtop behoort, blijft de organisatie zich ontwikkelen. Bovendien worden de internationale duurzaamheidsstandaarden jaarlijks aangescherpt. Op onderwerpen zoals biodiversiteit, informatiebeveiliging en leveranciersbeoordeling ziet PostNL kansen voor verdere verbetering. Samen met alle medewerkers bouwt het bedrijf verder aan een duurzame toekomst.