De brouwerij in Zoeterwoude, de grootste van Heineken in Europa, heeft in maart 2026 een waterrecord gerealiseerd. Met een waterverbruik van 2,81 liter per liter bier noteerde de brouwerij het laagste niveau ooit. Heineken heeft de wereldwijde ambitie om het waterverbruik in alle brouwerijen te verminderen van 3,2 liter water in 2024 naar 2,6 liter water per liter bier in 2030. Dankzij slimme innovaties zoals verbeterde reiniging, hergebruik van water en door blikken te spoelen met lucht in plaats van water, boekt de brouwerij in Zoeterwoude goede vooruitgang.

Heineken werkt wereldwijd in alle brouwerijen met een vaste rekenmethode voor watergebruik. Daarbij telt al het water dat de brouwerij binnenkomt mee, inclusief verliezen die horen bij noodzakelijke zuiveringsstappen. Dat maakt prestaties onderling goed vergelijkbaar en transparant. Het laagterecord van 2,81 liter water per liter bier in maart bij de brouwerij in Zoeterwoude staat niet op zichzelf. Waar de brouwerij in 2023 over een heel jaar gemiddeld nog 3,21 liter water per liter bier gebruikte, was dit in 2024 al teruggebracht tot 3,08 en in 2025 tot 3,01.

De lagere watercijfers in Zoeterwoude zijn het resultaat van een reeks gerichte innovaties en procesverbeteringen in de brouwerij. Zo is het watergebruik bij schoonmaakprocessen verder teruggebracht door slimmer en korter te reinigen, zonder concessies te doen aan hygiëne. Daarnaast is extra filtratietechnologie toegepast, waaronder aanvullende stappen met omgekeerde osmose, waarmee water dat eerder verloren ging opnieuw kan worden ingezet in het productieproces. Op verschillende productielijnen zijn installaties aangepast of vervangen om waterloos of met aanzienlijk minder water te koelen en te spoelen, bijvoorbeeld door gebruik van geïoniseerde lucht in plaats van water. Ook wordt restwater uit eerdere processtappen opnieuw gebruikt waar dat veilig en verantwoord kan. Samen met strakkere dagelijkse sturing op waterverbruik per lijn, zorgen deze maatregelen voor structurele waterbesparing in de brouwerij.

Ook de inzet van collega’s is volgens Tjeerd Meijer, directeur van de brouwerij in Zoeterwoude, een belangrijke reden dat het waterverbruik daalt. “Een paar jaar geleden zijn we gestart met een initiatief waarbij we collega’s met een goed idee voor waterbesparing in het zonnetje zetten. Deze waardering werkt aanstekelijk, want collega’s dagen elkaar nu ook uit om ook met slimme ideeën te komen. Het waterrecord van maart is dus voor een groot deel te danken aan de inzet van vele betrokken collega’s.”

Brouwerij ’s-Hertogenbosch

Ook in de Heineken-brouwerij in ’s-Hertogenbosch is waterbesparing al jaren een structureel aandachtspunt. De brouwerij, die anders dan Zoeterwoude werkt met zelf-opgepompt grondwater, heeft te maken met een intensiever zuiveringsproces voordat het water kan worden gebruikt voor het brouwen van bier. Dat verklaart een relatief hoger waterverbruik, maar maakt de inspanningen des te relevanter. Door gerichte optimalisaties in onder meer waterzuivering, schoonmaak en processturing is ook het waterverbruik bij de brouwerij in ’s-Hertogenbosch de afgelopen jaren sterk verbeterd. Voor beide brouwerijen samen is het waterverbruik eind 2025 gedaald met 600.000 m³ten opzichte van 2023, een reductie van ruim tien procent. Deze besparing staat gelijk aan zo’n 240 olympische zwembaden vol water

Brouwen aan een Betere Wereld

Water is onmisbaar voor bier. Het is niet alleen het belangrijkste ingrediënt – bier bestaat voor circa 95 procent uit water – maar ook een gedeelde natuurlijke hulpbron waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. In veel delen van de wereld is of wordt water een schaars goed. Experts verwachten dat de mondiale vraag naar zoetwater tegen 2030 de beschikbaarheid met 40% zal overschrijden. Ook in Nederland staat toekomstige beschikbaarheid van zoetwater onder druk. Binnen Brouwen aan een Betere Wereld, de wereldwijde duurzaamheidstrategie van Heineken, is water daarom een belangrijk speerpunt. Waar in 2008 wereldwijd nog gemiddeld vijf liter water nodig was om één liter bier te brouwen, is dit door verbeterde productieprocessen inmiddels teruggebracht tot iets meer dan drie liter. En de ambitie is om het waterverbruik in alle brouwerijen wereldwijd te verminderen van 3,2 liter water in 2024 naar 2,6 liter water per liter bier in 2030.

Heinekens wereldwijde waterstrategie is opgebouwd rond drie pijlers: watergebruik in onze brouwerijen, water in de agrarische keten en lokale water en natuurversterkende initiatieven. Samen zorgen deze pijlers ervoor dat waterbesparing structureel is verankerd in de manier waarop Heineken overal ter wereld bier brouwt. CDP, een internationale ngo die wereldwijd rapporteert over milieu-impact, heeft Heineken in 2025 voor het eerst opgenomen op de A-lijst voor Water Security, voor de strategie en aanpak gericht op het bevorderen van gezonde watergebieden en natuur.