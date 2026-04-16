Royal Swinkels heeft haar jaarverslag over 2025 gepubliceerd. Stijgende kosten, veranderend consumentengedrag en geopolitieke onzekerheid bleven in 2025 hun stempel drukken op de internationale biermarkt. In dat uitdagende speelveld bleef Royal Swinkels vooruitgaan. Het familiebedrijf realiseerde een lichte omzetgroei en verbeterde de winstgevendheid. Dat resultaat is te danken aan scherpe kostenbeheersing en duidelijke keuzes in portfolio en operatie. De Swinkels Circularity Index steeg naar 65,2% (2024: 64,3%). Binnen de energietransitie werd belangrijke vooruitgang geboekt. Zo nam brouwerij Habesha in Ethiopië een e‑boiler in gebruik en draaide de emissievrije mouterij in Eemshaven een volledig jaar. In Lieshout werd een grote heetwaterbuffer gerealiseerd die fungeert als warmtebatterij voor de brouwerij en grotendeels is gebouwd met gerecycled staal.



In 2025 behaalde de onderneming een Swinkels Circularity Index-score (SCI) van 65,2% (score in 2024: 64,3%). Gezien het al hoge niveau van circulariteit zijn grote jaarlijkse sprongen niet meer te verwachten. Verdere vooruitgang hangt nu af van substantiële langetermijntransformaties, waaronder nieuwe technologieën, apparatuur en werkmethoden waarvoor flinke investeringen nodig zijn. “Die investeringen blijven we bewust en stapsgewijs doen.”

“Dit jaar hebben we verdere stappen gezet richting emissievrij brouwen met de installatie van een e-boiler bij onze Habeshabrouwerij en een warmwaterbuffer in Lieshout. In de komende jaren volgen meer investeringen, aangevuld met voortdurende proces- en productoptimalisaties.

We verfijnden ook de manier waarop wij onze circulariteit meten. Sinds de introductie van de Swinkels Circularity Index in 2018 verbeteren we de methodiek periodiek. In 2025 ontwierpen we SCI 3.0, die vanaf 2026 wordt geïmplementeerd. SCI 3.0 introduceert een herziene

methodologie die de SBTi 2030-doelcategorieën rechtstreeks in de SCI integreert, zodat circulariteit en CO₂-prestaties samen worden gemeten en ook even zwaar wegen. Ook zijn de thematische reikwijdte en KPI’s geactualiseerd door de toevoeging van nieuwe gebieden, zoals regeneratieve landbouw en recycling van afval na consumptie (post‑consumer afval).

Daarnaast zijn de wegingen aangepast om de huidige impact en de veranderende EU‑wetgeving op het gebied van duurzaamheid beter tot uitdrukking te brengen. De 2025-resultaten bevatten ook de gegevens van GBBG, aangezien de overname in 2024 formeel is afgerond. Omdat

de interne SCI-doelstelling voor 2025 werd vastgesteld vóór afronding van de overname, maakte GBBG geen onderdeel uit van de interne 2025 SCI-doelstelling.”