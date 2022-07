Om de milieu impact van PVC-rioolbuizen te verlagen zou het mooi zijn om alleen nog gerecycled PVC te gebruiken. Er is echter onvoldoende gerecycled PVC beschikbaar en met strengere loodnormen op komst moet oud PVC worden verpakt in andere materialen. Producenten en overheden kunnen wel kiezen voor alternatieve oplossingen. Dat blijkt uit een verkenning die Partners for Innovation voor Rijkswaterstaat en MVO Nederland heeft uitgevoerd.

Zo’n 80% van de buizen voor buitenriolering en huisaansluitingen in Nederland is gemaakt van PVC. Al een aantal decennia wordt recyclaat toegepast in deze buizen. Momenteel is dit gemiddeld 40%. Met de huidige verduurzamingsopgave rijst de vraag of dat wel genoeg is. Rijkswaterstaat en MVO Nederland hebben Partners for Innovation gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om rioolbuizen voor de Nederlandse markt te verduurzamen.

Den Bosch

Op dit moment worden op experimentele schaal wel volledige gerecyclede PVC-buizen toegepast. Het bekendste voorbeeld is in Den Bosch, waar een rioleringssysteem voor 54 tijdelijke huurwoningen uit 100% gerecycled PVC bestaat. De eerste ervaringen zijn erg positief en de gemeente heeft veel vertrouwen in het gebruik van het materiaal. De kostprijs van de buizen ligt wel hoger.

LCA-quickscan

Voor de verkenning is eerst een quickscan uitgevoerd naar de milieu impact van vijf buizen van verschillende kunststoffen (PVC, PE en PP), recycling percentages en diameters. Uit deze LCA-quickscan blijkt dat het sterk verhogen van het percentage recyclaat in PVC-buizen de meest effectieve manier is om de milieu impact van buizen te verlagen. De grootste impact van een PVC-buis zit namelijk in de productie van virgin PVC.

Daar staat tegenover dat er significante belemmeringen zijn om dit te realiseren. In de eerste plaats is onvoldoende gerecycled PVC beschikbaar. Daarnaast bevatten PVC producten van voor het jaar 2000 lood als stabilisator. Als de Europese commissie de nieuwe, strenge loodnorm ook voor rioolbuizen doorvoert, mogen buizen van 100% gerecycled PVC naar alle waarschijnlijkheid niet meer worden toegepast. Dan zal het gerecyclede PVC omhuld moeten worden met een materiaal zonder lood of mag het helemaal niet meer worden gebruikt.

Alternatieve oplossingen

Daarom zijn ook andere oplossingsrichtingen verkend. Er blijkt niet één kant en klare oplossing, het zal gaan om een combinatie van inspanningen. Om rioolbuizen te verduurzamen is actie nodig: