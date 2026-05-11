Tata Steel Nederland neemt deel aan het Europees onderzoeksproject CiSMA (Circular Steel for Mass Market Applications) met als doel om hoogwaardige staalsoorten te ontwikkelen die volledig zijn gemaakt van gerecycled schroot en geproduceerd met elektrische vlamboogovens (EAF). Dr. Radhakanta Rana, metallurg bij Tata Steel Nederland, is als onderzoeker verbonden aan het project en licht toe: “De kennis die we gezamenlijk opdoen zal bijdragen aan versterking van de Europese circulaire economie. Bovendien kunnen we de nieuw verworven inzichten zelf gebruiken in onze route naar groen staal, waarvoor we steeds meer schroot gaan inzetten voor de productie van hoogwaardig staal.”

Doelstellingen in het kort:

Onderzoek naar hoogwaardig staal gemaakt van schroot;

Drastische vermindering van CO₂‑uitstoot;

Versterking van de circulaire economie in Europa;

Toetsing van de (commerciële) toepasbaarheid van volledig gerecycled staal in auto’s en wasmachines.

Belangrijk onderzoeksdoel van CiSMA is de realisatie van 70% minder CO2-uitstoot bij plaatstaalproductie met de inzet van 100% schroot en EAF. De inzet van 100% schroot in staalproductie is vooralsnog geen realistisch scenario en afhankelijk van veel factoren zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van schroot. Maar de deelname aan dit onderzoek levert waardevolle inzichten op voor hoogwaardig staal dat met 30 tot 40% schroot wordt geproduceerd.

Met Machine Learning en digitale modellen wordt ook onderzocht in hoeverre vervuild schroot schoongemaakt kan worden voor optimaal hergebruik. Daartoe moeten ongewenste bestandsdelen uit het schroot worden gehaald. Dr. Rana: “Als dat lukt is het een echte ‘win win’ want daarmee kunnen ook kritieke grondstoffen zoals koper herwonnen worden.’’

Bij CiSMA zijn naast universiteiten en onderzoekinstituten ook commerciële partijen aangesloten uit verschillende sectoren als automotive, witgoed en engineering. Volvo Cars en Electrolux Professional doen bijvoorbeeld onderzoek naar de (commerciële) toepasbaarheid van dit gerecycled staal in auto’s en wasmachines. Uitgangspunt hierbij is dat het circulaire staal precies dezelfde eigenschappen heeft en prestaties biedt als traditioneel geproduceerd hoogwaardig staal.

Dr. Johan Pilthammar, Engineering Technical Specialist bij Volvo stelt: “Volvo Cars wil begrijpen of en hoe gerecycled staal het staalgedrag en -kwaliteit beïnvloedt. Bovendien leren we in dit project te anticiperen op de andere eigenschappen van gerecycled staal.“ Electrolux Professional wil de impact van haar industriële activiteiten op klimaat verkleinen. Staal is cruciaal in ons productieproces en daarom is het strategisch belangrijk om met innovatieve circulariteit emissies te verlagen”, aldus Andrea Caputo, Sustainability Director BA Laundry, bij Electrolux Professional. Caputo: “Het CiSMA‑project heeft de potentie om een toonaangevende pilot te worden.”

CiSMA wordt gecoördineerd door Eurecat (Spanje) en bestaat uit 13 partners uit vijf landen, waaronder voestalpine, Volvo Cars, Electrolux Professional, RISE, Blekinge Institute of Technology, ALBA Synchrotron, Aerobase Innovations, the European Steel Technology Platform ESTEP, CSIC, de Universiteit van Luik en Tata Steel Nederland. CiSMA heeft een totaalbudget van bijna 4,5 miljoen euro en wordt gefinancierd via het EU‑programma Horizon Europe.