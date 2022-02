Ricoh is de eerste aanbieder van inkt op plantaardige basis voor grafisch- en verpakkingsdrukwerk. De inkt is afgeleid van inkt op oliebasis, die door Ricoh in samenwerking met Olbrich is ontwikkeld voor decoratief drukwerk. Printerfabrikanten kunnen met deze inkt hun milieu-impact verminderen. De inkt is vanaf nu verkrijgbaar in Europa, het Midden-Oosten, en Afrika (EMEA).

Sneldrogende milieuvriendelijke inkt

De plantaardige oliecomponent zorgt voor een sneldrogende en milieuvriendelijke inkt, omdat er geen warmte nodig is om de inkt te fixeren of drogen. De olie dringt door in de ondergrond en laat het pigment aan de oppervlakte, waardoor het hele droogsysteem overbodig is. Het verbruik van energie wordt op deze manier verminderd. Andere duurzame aspecten van de plantaardige inkt zijn:

Geurvrij en beter geschikt voor levensmiddelen, omdat er geen monomeren worden gebruikt;

De oliecomponent is snel biologisch afbreekbaar en ondersteunt het ontinkten van bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal;

Niet op waterbasis, waardoor er geen biociden nodig zijn voor de houdbaarheid van de inkt.

Duurzaam inktverbruik

De printkoppen zijn gemakkelijker te reinigen en verstoppen minder snel. Dit komt de betrouwbaarheid en de levensduur van de printkop ten goede. Daarbij is laag inktverbruik mogelijk: dezelfde kwaliteit wordt bereikt met 50 procent minder inkt in vergelijking met standaard inkt.

“Printerfabrikanten richten zich steeds meer op verduurzamen en het verminderen van hun milieu-impact. Met onze nieuwe inkt op plantaardige basis kunnen zij een positieve verandering doorvoeren die geen invloed heeft op printresultaten”, aldus Gabrielle Impens, Senior Product Marketeer bij Ricoh Nederland.