Brother introduceert EcoPro in Europa, de nieuwe abonnementsservice voor inkt en toner.

EcoPro biedt een slimme en voordelige manier van printen. Met het EcoPro printabonnement kunnen thuisgebruikers en kleine ondernemers op een eenvoudige manier kosten besparen. Daarnaast profiteren ze van automatische levering van cartridges, zodat de printer nooit meer onverwacht stil komt te staan omdat de inkt of toner op is. Gebruikers kunnen het printabonnement de eerste twee maanden gratis proberen.

Brother zegt over de nieuwe EcoPro abonnementsservice: “De technologische vooruitgang heeft geleid tot een verandering in de manier waarop mensen omgaan met producten. En er is een toegenomen verlangen naar meer efficiëntie in de manier waarop we leven.”

“In de afgelopen twee jaar is de behoefte aan thuisprinters toegenomen en lijkt de mogelijkheid om thuis documenten af te drukken belangrijker dan ooit. Toch is het gedoe van het bestellen en wachten op nieuwe cartridges een omslachtig proces. Daarom hebben wij EcoPro ontwikkeld, zodat we onze klanten optimaal kunnen ondersteunen bij het printen en alle rompslomp kunnen wegnemen.”

Het nieuwe EcoPro printabonnement van Brother biedt gebruikers die thuis of voor hun werk moeten printen de meerwaarde, het gemak en de kwaliteit die ze nodig hebben. Daarnaast kunnen klanten rekenen op een doorlopende reparatiegarantie op hun printer zolang het abonnement loopt. In het geval van een storing of defect valt de aangemelde printer zonder extra kosten onder de garantie, zodat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over onvoorziene reparatiekosten of dat hun printer lang stilstaat.

Brother verklaart verder: “We zijn erg enthousiast over EcoPro. We zijn er zeker van dat we klanten een heleboel tijd, geld en rompslomp kunnen besparen. De besparing die EcoPro kan opleveren spreekt voor zich, maar het gaat om meer dan alleen het verlagen van de inkt- of tonerkosten. We weten dat een onverwachte printerstoring een dure aangelegenheid kan zijn voor een kleine ondernemer of thuisgebruiker, dus het is prettig dat wij die zorgen kunnen wegnemen. Om het simpel te zeggen, EcoPro biedt gebruikers een handige en betaalbare manier om te printen.”

EcoPro is op 3 augustus 2022 gelanceerd in Nederland. Ga voor het aanmelden of meer informatie over het Brother EcoPro printabonnement naar http://www.brother.nl/ecopro