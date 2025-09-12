In de Nederlandse restaurants en catering wordt jaarlijks zo’n 83 miljoen kilo voedsel verspild, blijkt uit cijfers van Samen Tegen Voedselverspilling. De noodzaak om deze afvalstroom te verminderen en CO₂-uitstoot terug te dringen neemt toe. Renewi en Greenpoint Solutions kondigen tijdens de Verspillingsvrije Week hun samenwerking aan die inspeelt op deze urgente uitdagingen: slimme inzameling van keukenafval rechtstreeks bij de bron.

In professionele keukens ontstaat dagelijks een grote hoeveelheid etensresten, vaak een van de duurste afvalstromen om te laten verwerken. De gesloten Renewi Swill tank die wordt geleverd door Greenpoint Solutions vangt dit afval direct op en voert het veilig af. Dat levert voordelen op voor het keukenteam: minder handelingen, meer hygiëne en efficiënter afvalbeheer. Door het afval apart in te zamelen wordt deze stroom verwerkt tot grondstoffen voor de productie van bio-LNG en groen gas. Zo dragen keukens direct bij aan een duurzamere economie en verkleinen ze hun ecologische voetafdruk.

Minder containers, minder transport, meer duurzaamheid

Het systeem biedt bovendien praktische voordelen. Waar Van der Valk Hotels Haarlem voorheen maar liefst tot wel twaalf containers op een locatie nodig had, is dat nu met één Swill Tank opgelost. In de keuken is een geïntegreerde afvoer aanwezig, waardoor de etensreten direct worden afgevoerd, zonder gebruik van bakken of zakken die minder hygiënisch zijn en ruimte innemen. De oplossing biedt daarnaast de mogelijkheid tot gebundelde aansluiting van meerdere horecagelegenheden, waardoor in drukke binnensteden slechts één inzamelmiddel nodig is voor meerdere bedrijven. Dit speelt in op ruimtegebrek in binnensteden en maakt logistiek eenvoudiger.

Ook buiten de horeca groeit de vraag naar slimme inzameling. Steeds meer gemeenten zoeken in publieke omgevingen – zoals nieuwbouw- en hoogbouwprojecten – naar alternatieve manieren van inzameling. Dit speelt in op uitdagingen rond ruimtegebrek, overlast van ongedierte en de noodzaak om het aantal binnenstedelijke transportbewegingen te reduceren.

Voedselverspilling tegengaan met AI

De samenwerking wordt versterkt met de inzet van Orbisk. De AI-technologie van Orbisk helpt keukens om duurzamer te werken. Voedselafval wordt automatisch herkend en geanalyseerd tot op ingrediëntniveau, waardoor je snel inzicht krijgt in wat er wordt verspild, wanneer en waar. Via het dashboard zie je direct welke acties effect hebben, log je eenvoudig verbeteringen en volg je de impact op de voet. Minder verspilling wordt zo geen doel op zich, maar een dagelijkse, meetbare gewoonte.

Sander Leenders, Commercieel Directeur Renewi Benelux: “Slimmer inzamelen van keukenafval is niet alleen praktisch, het biedt de horeca ook kansen om restafvalkosten te besparen, de hygiëne te verbeteren en duurzamer te ondernemen”.

Anco Wieringa, Algemeen directeur Greenpoint Solutions: “Schaarste van grondstoffen, het besef dat we zuinig moeten zijn met onze voeding, maar ook schaarste op de arbeidsmarkt en alsmaar stijgende prijzen. Maken het steeds interessanter om oplossingen in te zetten die aan de ene kant verspilling verminderen maar ook het logistieke proces en hergebruik optimaliseren.”

Olaf van der Veen, medeoprichter Orbisk: “Orbisk brengt voedselverspilling haarscherp in beeld. Dankzij AI leren we van wat er in de prullenbak belandt. Zo maken we verspilling beheersbaar én kunnen we het voorkomen, elke dag, op elke locatie.”