Jaarlijks komt er in Nederland circa 120.000 tot 140.000 ton aan laminaatvloeren vrij. Door een unieke samenwerking van PreZero en Unilin kan laminaat nu in Nederland worden gerecycled. Laminaat bestaat voor het grootste gedeelte uit High Density Fibreboard (HDF). Een innovatieve techniek van Unilin op basis van stoomexplosie zorgt ervoor dat de lijmmoleculen in de HDF-resten gebroken worden en de houtvezels vrijkomen. Deze vezels kunnen weer ingezet worden in de productie van nieuwe HDF-platen. PreZero gaat daarom laminaat gescheiden inzamelen.

HDF is een veelzijdig plaatmateriaal, gemaakt van zeer fijngemalen houtvezels gemengd met kunstharslijm. Het wordt toegepast in kasten, planken, meubels, plinten, wanden en als vloerbedekking (zoals laminaat). Bij de Nederlandse interieurbouw en meubelindustrie en bij milieustraten van gemeenten komt veel laminaat vrij. Tot nu toe eindigde dit materiaal na gebruik vaak bij het zogenoemde B-hout, dat wordt ingezet als biomassa bij thermische verwerking. In samenwerking met Unilin is er nu een oplossing om het laminaat te recyclen.

Slimme recycling voor een toekomst zonder afval

Met de nieuwe inzameling sluit PreZero de kringloop van deze plaatmaterialen. “Laminaat is een goed herkenbaar product dat voor een groot gedeelte uit HDF bestaat. Nu er een oplossing is om dit materiaal te recyclen, hebben wij gekeken naar de mogelijkheden om het materiaal apart in te zamelen,” zegt Ruud Langenhuijsen, Productmanager Value Chain Hout bij PreZero. “Zo kijken we bij PreZero altijd naar kansen om grondstoffen te sparen om samen met onze klanten en partners te bouwen aan een toekomst zonder afval.”

Pilot in Amsterdam

De gemeente Amsterdam startte als eerste met het apart inzamelen van laminaatvloeren bij hun recyclepunten. Nadat in 2025 de kwaliteit van het ingezamelde materiaal positief was beoordeeld, levert de gemeente deze afvalstroom gescheiden aan PreZero en recyclet Unilin dit tot nieuwe grondstoffen. De pilot bracht meerdere factoren samen: de duurzaamheidsambitie van de gemeente, de samenwerking met PreZero, de innovatieve methode van Unilin en de goede kwaliteit van het ingezamelde materiaal. Johan Kerpershoek, programmamanager Afval en Grondstoffen bij de gemeente Amsterdam: “Voor onze recyclepunten is dit vooral een heel concreet project. Bewoners leveren hun oude vloeren en meubels in, en wij zorgen dat deze materialen een nieuwe bestemming krijgen. Het is mooi om te zien dat een relatief eenvoudige aanpassing in de inzameling direct tastbaar resultaat oplevert voor de stad en het milieu.”

De succesvolle pilot vormde de basis voor landelijke uitrol. Vanaf nu biedt PreZero deze gescheiden afvalinzameling voor laminaat ook in andere gemeenten aan. Daarnaast kunnen ook de bouw- en sloopsector en de meubelindustrie profiteren van deze nieuwe mogelijkheid.