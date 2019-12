Reisorganisatie Better Places en honderden B Corps willen in 2030 CO2-neutraal zijn

Duurzame reisorganisatie Better Places wil in 2030 al CO2-neutraal zijn, twintig jaar eerder dan afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Dat kondigde Better Places vandaag aan tijdens de VN Klimaatconferentie in Madrid, samen met honderden collega-B Corporations, zoals Tony Chocolonely, Dopper, Patagonia en The Body Shop.

Better Places is een B Corp

Better Places heeft sinds 2018 een B Corp-certificering en is daarmee lid van een internationale gemeenschap van winstgevende bedrijven die ook succesvol zijn in het realiseren van sociale en duurzame doelstellingen. Om een B Corporation te kunnen worden moeten bedrijven een strenge selectieprocedure doorlopen. Er zijn inmiddels ruim drieduizend B Corp-bedrijven in meer dan zeventig landen en 150 sectoren. Zij werken aan het oplossen van sociale- en milieuvraagstukken, waaronder de klimaatcrisis. Better Places gelooft dat de reisindustrie hier een grote rol in en speelt en was dan ook de eerste Europese reisorganisaties met een B Corp-certificering.

B Corps gaan versneld CO2 reduceren

Tijdens de Klimaatconferentie in Madrid kondigden ruim vijfhonderd B Corps aan dat ze hun CO2-uitstoot versneld gaan reduceren. De bedrijven willen in plaats van in 2050 al in 2030 CO2-neutraal zijn. Ze kiezen er met deze belofte voor om het heft in eigen hand te nemen en te kiezen voor leiderschap, in een tijd van ernstige onrust en onzekerheid op het gebied van milieu en economie.

Reizen kan de wereld beter maken

Better Places-oprichter en directeur Saskia Griep: “Better Places is gebouwd op de overtuiging dat reizen de wereld een betere plek kan maken, mits het op een verantwoordelijke manier gebeurt. Dit basisprincipe was onze leidraad bij alles wat we de afgelopen vijf jaar deden. Zo compenseren we de CO2-uitstoot van alle reizen die onze klanten maken en legden we onszelf een vrijwillige CO2-belasting op. Dat geld investeren we in duurzame energieprojecten. We promoten reizen met een positieve impact op onze verre bestemmingen en introduceerden verantwoordelijke reizen op bestemmingen dichter bij huis.”

CO2-neutraal in 2030

Better Places gaat nu samen met andere B Corps aan de slag met als doel: CO2-neutraal zijn in 2030. Zo willen ze laten zien wat ze kunnen bereiken door samen te werken. Better Places rolt begin 2020 haar Net Zero Climate Action Plan uit. Hierin staan de stappen beschreven die de komende jaren worden gezet om het gestelde doel te realiseren.

Lees de verklaring van de B Corps