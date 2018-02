Refresco Benelux en KiesZon plaatsen 8.720 zonnepanelen

Coalition plans to develop a #circular decision-making tool for the #fashion industry: @VFCorp, @AupingNL and @Orta60 commit to partner with @circleeconomy duurzaam-ondernemen.nl/coalit… #circulareconomy #mvo pic.twitter.com/t5D3UmqvhX

Primeur; MVO Westland alle dagen vertegenwoordigd tijdens @HortiContact met dank aan @GJPersoneel Tijd voor interessante klantcontacten! #trots #mvo pic.twitter.com/RktXpnzG5B

AO bedrijfslevenbeleid morgen 14.00 u. Maakt #MVO nog deel uit van de agenda van het @MinisterieEZK ? Is #MVO een voorwaarde bij subsidie? mvoplatform.nl/publications-n… pic.twitter.com/iyDjDSOaex

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een bijzonder jaar in de Europese energietransitie. Voor het eerst in de geschiedenis leverde biomassa-, zonne- en windenergiebronnen meer elektriciteit dan kolen in de Europese Unie. #mkb #mvo #duurzaam #energie duurzaambedrijfsleven.nl/ener…

Mooi resultaat @ITStaffingNL. Doelstelling was 19% reductie van de CO2 uitstoot van 2014-2017, gerealiseerd is 29,6%! #zzp #mvo #co2emissions #CSR

#utrecht #gratis #kantoormeubilair veel #stichtingen blij met aanbod @inVentClinical dank mooie vorm van #mvo #circulair @WIJ030 blij met stoelen en nog veel meer pic.twitter.com/aPL6ZdLVdy

6 duurzaamheidsboeken op longlist 'Managementboek van het Jaar 2018' @Mgtboeknl duurzaam-ondernemen.nl/duurza… #mvo #duurzaam pic.twitter.com/KF1uPvzuYv

Ondertussen wordt onder begeleiding van onze vrijwilliger Vincent Pool bij partner PEFO in Jinja hard gewerkt aan de verdere opbouw van de containerwerkplaats. Bekijk de foto's #Oeganda #Mvo #gereedschap #ontwikkelingssamenwerking #vakmanschap pic.twitter.com/vyzlkvyx9L

In een rapport van @Profundo onthult @milieudefensie de vele misstanden in het systeem van certificering van duurzame #palmolie. Nog steeds vind er structureel ontbossing plaats en worden mensenrechten dagelijks geschonden duurzaam-ondernemen.nl/grote-… #mvo pic.twitter.com/XLtkkZZP6q

Indrukwekkend hoe Dunea sociaal ondernemen integreert in alle lagen van haar organisatie #sociaal ondernemen #mvo twitter.com/WDrossaert/sta…

im Lit With NoWhere to Be 🤔🤗🤯🤬 #MVO

Duurzame ondernemers staan op de eerste startrij om de marktopportuniteiten van de circulaire economie te grijpen #mvo #duurzaam goo.gl/kPWsqC @wtempst @ArbeidenMilieu @Radboud_Uni @NLcirculair @CirculFlanders @WeMakeTheShift @TransitieNM @FlandersDC @OVAM_Ecodesign pic.twitter.com/ZTYqdEuTbf

Hotel blooming en Dopper gaan voor #duurzaamheid, verbannen eenmalige #wegwerpflesjes én kiezen voor de nieuwe KWTP Watertappunten! linkedin.com/feed/update/ur… #hergebruik #kwtp #watertappunt #hotel #minderafval #duurzaam #mvo

We need you help guys. Support us by accepting #Thunderclap #idrivemindful #mindfuldriving #csr #mvo twitter.com/DriveTagForAll…

Van @VoorstConsult uit @VolgDronten heeft vandaag het #MVO #Keurmerk conform ISO 26000 mogen behalen, van harte gefeliciteerd met deze bekroning op jullie MVO-beleid! @MVO_NL @MVO_Consultants @dronten_nieuws pic.twitter.com/994OH9mpKx

13% van de werknemers voelt zich het afgelopen jaar gediscrimineerd. #mvo en #duurzame ondernemers bestrijden discriminatie op werkvloer goo.gl/nXdjtF @WeMakeTheShift @VDABpers @FonsLeroyVDAB @ArbeidenMilieu @JanVKeirsbilck @MaartenDheedene @accoladeshopBXL @pboucneau pic.twitter.com/pWAO7vbP5p