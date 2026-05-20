De Raad van Toezicht van GS1 Nederland heeft nieuwe leden: Alex Datema (Rabobank), Willem Swager (Patagonia), Arjan Both (Superunie), Evert Lemmen (SPIE Nederland) en Kevin van Oosteren (Reshift Performance). We voegen hiermee nieuwe sectoren toe aan de raad en blijven huidige sectoren goed ondersteunen. Zo kunnen we de ambitie van GS1 Nederland goed invullen om in te spelen op uitdagingen van het bedrijfsleven, onder meer op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en AI.

Met de nieuwe leden voegt GS1 Nederland nieuwe inzichten en perspectieven toe aan de Raad van Toezicht, die nu uit elf personen bestaat. Daarmee groeit het vermogen om adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen voor een gestandaardiseerde uitwisseling van productdata. “De leden hebben twee rollen. Naast toezichthouder fungeren ze ook als ambassadeur van hun sector”, verklaart CEO Mirjam Karmiggelt van GS1 Nederland. “De uitbreiding is een logisch gevolg van de wereldwijde strategie van GS1. Een belangrijk onderdeel daarvan is de uitbreiding van het aantal sectoren dat we met onze producten en diensten bedienen. Naast deze leden is ook Melanie van der Kooij-van Engelen, Chief Financial Officer bij Labeau als onafhankelijk voorzitter van de auditcommissie aangetreden.”

Bedrijven moeten onder druk van de overheid en de markt steeds meer verantwoording afleggen over activiteiten upstream en downstream in de keten. Dat kan alleen door meer data te delen met partijen verderop in de keten. “We voegen daarom steeds meer sectoren toe aan ons netwerk, bijvoorbeeld de agrifoodketen, maar krijgen ook meer vragen uit andere sectoren zoals de kleding en bouw- en installatie. Dan past het ook om de Raad van Toezicht uit te breiden met ambassadeurs uit die sectoren.”

Alex Datema, Rabobank: “Sturing geven aan verduurzaming”

Eén van de nieuwe leden is Alex Datema, vertegenwoordiger van de land- en tuinbouwsector. Drie jaar geleden verruilde hij de functie van melkveehouder voor die van Directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland. Vanuit deze functie maakt hij zich sterk voor verduurzaming van de agrifoodketen, wat noodzakelijk is voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Hij is één van de grondleggers van True Value Language, een initiatief om eenduidig duurzaamheidsprestaties te meten en te delen in de keten waaraan ook GS1 actief deelneemt.

“Op dit moment is de datastroom in de agrifoodketen vooral gericht op de producten die in de winkels liggen. Wij willen die datastroom veel breder gaan inzetten, ook richting overheid en andere partijen die mede sturing willen geven aan de verduurzaming in de keten”, legt Datema uit. “We hebben GS1 nodig om die data te koppelen aan producten en bedrijven en om die data door de keten te laten stromen.”

Willem Swager, Patagonia: “Vertrouwen geven in delen van data”

Duurzaamheid staat ook hoog in het vaandel van Patagonia, dat kleding en uitrustig voor buitenactiviteiten ontwerpt. Willem Swager is binnen Patagonia niet alleen verantwoordelijk voor de financiën en operatie van Patagonia, maar ook voor alle circulaire initiatieven waarin het Digital Product Passport een belangrijke rol speelt. Onder zijn leiding heeft Patagonia in Europa een uitgebreid reparatienetwerk opgezet. Ook is hij één van de initiatiefnemers van het United Repair Centre in Amsterdam, waaraan meerdere kledingmerken deelnemen.

“Kledingbedrijven zijn van nature terughoudend met het delen van data. Een standaard aanpak helpt om de kosten zo laag mogelijk te houden en de uitwisseling van data te vergemakkelijken”, vertelt Swager. “GS1 levert de producten en diensten – onder meer voor het Digital Product Passport – die kledingbedrijven het vertrouwen geven in het delen van data. Het proven trackrecord van GS1 helpt dan enorm.”

Arjan Both, Superunie: “Internationaal nog beter organiseren”

Het vijfde nieuwe lid van de Raad van Toezicht is Arjan Both van Superunie, de coöperatieve inkoopvereniging van tien foodretailers in Nederland. Met hun 1500 winkels hebben zij ongeveer een kwart van de markt in handen. Na een lange internationale loopbaan bij organisaties als Unilever en Walmart is Arjan Both sinds december 2024 voorzitter van Superunie. Hij heeft een onwrikbaar geloof in het delen van data.

“Als we meer data met elkaar delen, kunnen we heel veel verspillingen uit de keten halen. Nederland speelt daarin een niet te onderschatten rol, maar internationaal gezien kunnen we het delen van data nog beter organiseren”, stelt Both. “Ik ben ervan overtuigd dat we samen verder komen. Als we gemeenschappelijke doelen stellen en slimme coalities smeden, kunnen we samen iets moois opbouwen.”

Evert Lemmen, SPIE Nederland: “Digitale en fysieke wereld met elkaar versmelten”

Evert Lemmen is binnen de Raad van Toezicht de ambassadeur van de bouw- en installatiesector. Hij is CEO van SPIE Nederland, de multitechnische dienstverlener die Nederland draaiende houdt. De techniek van SPIE zit in vrijwel alle vitale en kritieke infrastructuur, van bruggen en tunnels tot sluizen en gemalen en van hoogspanningsstations tot industrieterreinen. Als CEO en bestuurslid van Techniek Nederland maakt Evert Lemmen zich sterk voor digitalisering van de bouw- en installatiesector.

“Door de digitale en fysieke wereld met elkaar te versmelten, kunnen we duurzaamheidsvraagstukken veel beter oplossen. Bijvoorbeeld met digital twins, waarmee we het gedrag van gebouwen veel beter kunnen voorspellen”, licht Lemmen toe. “GS1 is als neutrale partij in staat om alle partijen in de bouw- en installatiesector met elkaar te verbinden. Niet alleen in Nederland, maar ook op Europees en zelfs wereldwijd niveau.”

Kevin van Oosteren, Reshift Performance: “AI verandert de wijze van zoeken”

Digitalisering is ook de expertise van Kevin van Oosteren, de man achter de bekende vergelijkingssite Kieskeurig.nl. Onder zijn leiding heeft uitgeverij Reshift nog twee techplatformen opgezet: ID en Review.nl. Samen bieden deze drie platformen alles wat consumenten nodig hebben in de oriëntatiefase voorafgaand aan de aanschaf van consumentenproducten. Van Oosteren is ervan overtuigd dat AI het speelveld fundamenteel zal veranderen.

“Door de groeiende populariteit van large language models verandert de wijze waarop consumenten naar producten zoeken. Wij zien de traffic van modellen als Claude, ChatGPT en Gemini snel toenemen. En de producten waar we traffic op krijgen, zijn steevast de producten met goede afbeeldingen en uitgebreide specificaties”, weet van Oosteren. “De standaarden voor identificatie en productdata van GS1 helpen met het vindbaar maken van die content.”

Extra impuls om data efficiënter, gemakkelijker en betrouwbaarder te delen

Karmiggelt is blij met de visie, kennis, ervaring en contacten die de nieuwe leden van de Raad van Toezicht inbrengen. “Als we spreken over het delen van data, gaat het altijd om twee en meestal nog veel meer schakels in een keten. Dat betekent dat we voor de ontwikkeling en het gebruik van GS1 veel verschillende partijen om tafel moeten brengen”, vertelt de CEO van GS1 Nederland. “Dan is het fijn om een beroep te kunnen doen op deze leden als ambassadeurs van hun sector. Zij kunnen die extra impuls geven die nodig is om het delen van data efficiënter, gemakkelijker en betrouwbaarder te maken.”

De eerste sessies van de uitgebreide Raad van Toezicht zijn veelbelovend. “Ik ben blij dat zoveel mensen van mooie bedrijven met uiteenlopende profielen zich voor GS1 Nederland willen inzetten”, stelt Karmiggelt. “Nieuwe mensen brengen nieuwe inzichten mee. Omdat ze elk uit een ander functiegebied komen, stelt iedereen weer andere vragen. Dat betekent dat wij als GS1 Nederland steeds weer opnieuw worden uitgedaagd om onze producten en diensten te verbeteren. En dat past heel goed bij onze opdracht om samen met deelnemers oplossingen voor het delen van productdata te optimaliseren om de positieve veranderingen die onze wereld nodig heeft voor elkaar te krijgen.”

Op de foto van links naar rechts: Alex Datema (Rabobank), Willem Swager (Patagonia), Arjan Both (Superunie), Evert Lemmen (SPIE Nederland) (fotograaf Bart van Overbeeke) en Kevin van Oosteren (Reshift Performance)