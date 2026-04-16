Statiegeld Nederland (onderdeel van Verpact), het Leger des Heils en Retail Experts bundelen hun krachten. Op diverse plekken in Nederland worden binnen deze samenwerking bulkmachines voor statiegeld geplaatst. Dankzij deze machines kunnen grote aantallen lege plasticflessen en blikjes met statiegeld in één keer worden ingeleverd. Bezoekers kunnen het statiegeld laten uitbetalen via Tikkie of kiezen het bedrag te doneren aan het Leger des Heils. Het biedt daarmee kansen om extra inkomsten te genereren voor maatschappelijke activiteiten. Op dinsdag 21 april is de opening van de bulkmachine in Oosterhout.

Gezamenlijke ambitie om circulaire oplossingen toegankelijk te maken

ReShare is het circulaire initiatief van het Leger des Heils, dat zich richt op het hergebruik van textiel en het creëren van maatschappelijke waarde. Die kennis en ervaring wordt nu ook ingezet voor de inzameling van plastic en blik. Het plan is om bulkmachines te plaatsen op geschikte buiten locaties, waaronder locaties van het Leger des Heils die zich hiervoor lenen. Dit kan zijn in een buitenruimte, maar bijvoorbeeld ook in ReShare Stores, de 2de handskledingwinkels van ReShare. Op dit moment is naast de locatie in Oosterhout een bulkmachine operationeel in Emmen en lopen de implementaties van Almere, Drachten en Tilburg. Ook is de voorbereiding voor de plaatsing van een bulkmachine in de eerste ReShare Store aan de Paviljoensgracht in Den Haag in volle gang.

Jeroen Kluiters, directeur Financiën van Verpact vertelt: “We weten bij Verpact dat we afvalinzameling makkelijk moeten maken en zien dus ook dat mensen vaker hun statiegeldverpakkingen inleveren als dat eenvoudig en toegankelijk kan. Bulkmachines helpen hier echt bij. Samen met het Leger des Heils en Retail Experts brengen we inzameling naar plekken waar maatschappelijke en circulaire doelen samenkomen. Juist door dit soort partnerschappen kunnen we het systeem versterken én relevanter maken voor een grotere groep mensen. Zo vinden steeds meer statiegeldverpakkingen de weg terug naar de recyclingketen, waar ze opnieuw worden verwerkt tot grondstof.”

Bente Strømner Gundersen, commandant Leger des Heils, vult aan: “Het Leger des Heils gelooft in tweede kansen, voor mensen, maar ook voor grondstoffen. Met deze samenwerking laten we zien hoe duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen in de praktijk.”

Peter Rijken, directeur Retail Experts: “Retail Experts verbindt ambitie en technologie in de retail, aan de voor- én achterkant. Met ReShare doen we dat al jaren voor afvaltextiel; nu ook voor plastic en blik. We zijn verheugd onze retailexpertise en innovatieve concept ‘Statiegeldlokaal’ in te kunnen zetten binnen deze samenwerking.”

Samenwerking in de keten

De plaatsing van de bulkmachines is het resultaat van een gezamenlijke aanpak waarbij iedere partij een eigen rol vervult. Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, is opdrachtgever van het initiatief. ReShare verzorgt de logistieke handling van de plasticflessen en blikjes. Het Leger des Heils stelt haar locaties waar mogelijk beschikbaar. Retail Experts is verantwoordelijk voor het beheer en de operationele uitvoering van de machines. De partijen zetten zich gezamenlijk in voor het vinden van geschikte locaties voor het plaatsen van deze machines.

Retail Experts is de bedenker en operationele beheerder van alle techniek en service rondom de machines en de omgeving, onder het conceptlabel ‘Statiegeldlokaal’. Door middel van een intercomsysteem op de machine is direct eerstelijns ondersteuning mogelijk aan de bezoeker bij vragen of eventuele storingen. Een inventief systeem van datacollectie draagt zorg voor het verder optimaliseren van de service en efficiëntie rondom het onderhoud van de machine.