Rechtstreex en Hoeve Rust-hoff hebben primeur met eerste biologische boerderijzuivel in de regio

Als je melk en yoghurt direct van de boer wil kopen, dan kan dat. Maar wil je biologische zuivel, dan was je tot nu toe aangewezen op de supermarkt. Daar is verandering in gekomen nu Jeroen en Gusta van der Kooij van Hoeve Rust-hoff in Maasland de melk van hun Blaarkop koeien op de boerderij verwerken tot volle melk en yoghurt. Deze is sinds kort te verkrijgen via de 50 afhaalpunten van lokale boodschappen webshop Rechtstreex in Rotterdam, Den Haag, Gouda en Dordrecht.

Jeroen en Gusta maakte in 2007 de overstap van reguliere naar biologische melkveehouderij. “Het bijvoeren van de dieren voor een zo hoog mogelijke productie begon ons steeds meer tegen te staan. Nu kiezen we voor een werkwijze waarin de koe meer ruimte heeft, eet wat het land te bieden heeft en er ook ruimte is voor biodiversiteit. Daarvoor hebben we wel meer land nodig en geven onze koeien een derde minder melk dan regulier. Dat zie je dan ook terug in de prijs. Daarmee heb je wel een fles melk die met oog voor duurzaamheid is geproduceerd.”

Dat de melk alsnog op de grote hoop in de melkfabriek terecht kwam was het volgende wat dwars begon te zitten. Na een lange voorbereiding is dus nu ook de stap naar het op eigen erf verzuivelen van de melk gemaakt. Hiervoor is op de boerderij in Maasland een kleinschalige melkfabriek ingericht en worden wekelijks glazen flessen melk en yoghurt klaargemaakt. Jeroen en Gusta willen laten zien hoe ze in harmonie met de natuur boeren en laten proeven wat hun melk uniek maakt. Het zelf op de boerderij en in eigen regio afzetten van de melk maakt dat mogelijk.

Maar 2,5% van de 1,6 miljoen melkkoeien in Nederland worden biologisch gehouden. Geen van de biologische melkveehouders in Zuid Holland had nog de stap naar verwerking op eigen erf en afzet in de regio gemaakt. Rechtstreex oprichter Maarten Bouten: “Onze klanten vroegen ons al jaren naar biologische melk uit de regio. Reguliere melk van zelfzuivelende boeren uit de regio is in onze webwinkel volop beschikbaar, maar naar biologische melk waren we hard op zoek. Hoeve Rust-hoff is de eerste biologische melkveehouder in de regio die deze stap nu maakt. Daar zijn wij en onze klanten heel blij mee. Zo zie je steeds beter wat de boeren in je eigen regio voor moois te bieden hebben. Het laten zien waar de melk vandaan komt is belangrijk voor het bewustzijn van de klant en de waardering voor de boer.”