Verse grasmelk is uniek in de wereld en boer Guus van De Dobbelhoeve in Udenhout heeft de primeur. Hij geeft zijn koeien, in tegenstelling tot de meeste boeren, zowel binnen als buiten vers, kruidenrijk gras in de lente en de zomer. Hierdoor bevat de melk tijdens dit seizoen meer gezonde Omega 3-vetzuren. Vers gras biedt namelijk tot 20% meer voedingswaarde dan kuilgras, omdat het geen conserveringsproces heeft doorgemaakt. Het vee krijgt meer mineralen en vitamines binnen die de natuurlijke weerstand van de koe en de kwaliteit van de melk ten goede komen. Deze eigenschappen en de bijzondere, verse smaak blijven bovendien beter behouden doordat de melk van Guus van Roessel al binnen 24 uur na het melken in de fles gaat. De verse biologische grasmelk van boer Guus is vanaf week 19 te koop in de supermarkt in de regio’s Brabant en Limburg.

Vers gras in plaats van hooi of kuilgras

Je zou denken dat koeien het hele jaar door vers gras eten, maar niets is minder waar. Gras groeit namelijk alleen van maart tot november. En dan ook alleen onder de juiste omstandigheden. Zo moet de minimale bodemtemperatuur bijvoorbeeld tussen de 5°C en 8°C liggen. Daarnaast kunnen niet alle boeren hun koeien regelmatig laten weiden. Laat staan dat ze kunnen investeren in een gevarieerde, kruidenrijke grasweide. Geen wonder dus dat de meeste agrariërs hun koeien vooral hooi of kuilgras geven. En des te meer bijzonder is het wanneer boeren er wel veel tijd en energie in kunnen stoppen, zoals boer Guus van De Dobbelhoeve. “De investering in vers, kruidenrijk gras is inderdaad groot”, aldus Guus. “Het vergt veel tijd, aandacht en commitment. Maar het is het waard, want de kwaliteit van de grasmelk is niet te vergelijken met reguliere melk. Niet alleen vanwege de extra hoeveelheid Omega 3-vetzuren, maar vooral ook vanwege de ultieme verse smaak.

24/7 vers gras

De koeien van boer Guus krijgen niet alleen in de weide vers gras, maar ook in de stal. Dag en nacht wordt er vers gras gemaaid en direct gevoerd in de stal. Zo kunnen zijn koeien 24/7 vers gras van eigen land eten. Ideaal dus voor het grasrijke dieet van de koeien.

Meer biodiversiteit

Een goed verzorgd, kruidenrijk grasland als dat van boer Guus zorgt bovendien voor meer biodiversiteit van planten en insecten. Door de diversiteit aan grassen en kruiden worden er meer insecten aangetrokken die weer een belangrijke voedselbron vormen voor weidevogels. Verder ontstaat door de diversiteit aan planten een betere bodemstructuur en diepere beworteling wat de vitaliteit van de bodem versterkt. De grond wordt zo beter bestand tegen droge perioden of perioden van veel regenval.

Over Mijn Melk

Mijn Melk komt direct van de boerderij, zonder tussenstop bij een grote melkfabriek. De Mijn Melk-makers kiezen voor een korte en transparante keten. De melk wordt namelijk direct op de boerderij verwerkt en verpakt in een mini-zuivelfabriek op het erf. Hierdoor wordt de melk sneller verwerkt en is de melk minder lang onderweg, want het gaat direct van de boerderij naar de winkel. Zo weet je altijd waar de melk vandaan komt, wanneer de koe is gemolken en wanneer de melk de fles in is gegaan. Bovendien ligt het extra snel bij jou in de koelkast: extra vers, dus extra lekker!