Rapport Natuur & Milieu brengt oplossingen voor elektrisch vrachtverkeer in de stad in kaart

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2025 minimaal dertig Nederlandse steden emissievrij bevoorraad worden. De oplossing daarvoor is de overstap van vrachtwagens op fossiele brandstof naar elektrische vrachtwagens. Natuur & Milieu bracht in kaart wat er nodig is om goede en voldoende laadgelegenheid voor ‘e-trucks’ mogelijk te maken. Bedrijven, netbeheerders en gemeenten moeten vooral goed samen gaan werken. Het is zaak komend jaar eerste stappen te zetten.

In diverse Nederlandse steden is de luchtkwaliteit (roet, fijnstof en stikstof) problematisch. Naast klimaatverandering, een belangrijke reden om vrachtvervoer in de stad te verduurzamen. Het rapport van Natuur & Milieu biedt netbeheerders en (lokale) overheden handvatten voor de aanpak van één van de aspecten ervan: laadinfrastructuur. Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu, ziet het als een belangrijk begin: ‘Het wegnemen van onzekerheden en vragen over betrouwbare laadinfrastructuur is een voorwaarde om de transitie naar elektrisch vrachtvervoer op gang te brengen.’

Laadmogelijkheden nog minimaal

Een e-truck kan niet simpelweg laden bij bestaande laadpalen voor personenauto’s. In tegenstelling tot personenauto’s is de verwachting dat de eerste elektrische vrachtwagens overwegend laden op eigen terrein, in plaats van onderweg. Daardoor zal er op specifieke locaties een nieuwe vraag naar elektriciteit ontstaan.

Concrete oplossingen om mythe laadprobleem te doorbreken

Om de productie en de inzet van elektrische vrachtvoertuigen te versnellen, moet de mythe doorbroken worden dat laden een probleem is. De uitdaging voor netbeheerders zit vooral in het op tijd realiseren van de juiste capaciteit op het elektriciteitsnet op specifieke locaties. In haar rapport wijst Natuur & Milieu op wat betrokken partijen nu al kunnen doen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om laadinfrastructuur te delen en de bezettingsgraad van laadplekken te verhogen, om het laadpunt rendabel te maken. Ook kunnen gemeenten bij de aanleg van snellaadinfrastructuur eisen stellen, zodat het punt ook geschikt is voor vrachtwagens.

Distributiecentra

Netbeheerders hebben er belang bij om snel inzicht te krijgen in de plannen van transportbedrijven. Een aanbeveling voor de bedrijven is om zich voor te bereiden op de verwachte laadvraag bij distributiecentra. Zij zouden op korte termijn samen met gemeenten voor bedrijfsterreinen een integraal plan over vraag en aanbod moeten maken, denk aan eigen opwek door o.a. zonnepanelen. ‘Effectieve samenwerking tussen betrokken partijen is de sleutel voor tijdige beschikbaarheid van laadinfrastructuur tegen de laagste maatschappelijke kosten’, aldus de makers van het rapport.

Het rapport is geschreven voor netbeheerders, gemeenten en andere overheden om de transitie naar elektrisch vrachtvervoer te ondersteunen. Opgedane inzichten kunnen worden vertaald naar de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Eind 2020 is duidelijk welke gemeenten meedoen met de plannen voor zero emissie stadslogistiek.