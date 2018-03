Rank a Brand: Peeze is de meest duurzame koffie op nieuwe ranking koffiemerken

Rank a Brand heeft de nieuwe ranking gepubliceerd van koffiemerken. Peeze prijkt als meest duurzame koffie bovenaan en wist als enige merk een ‘A-ranking’ te verkrijgen. Voor de ranking van dit jaar zijn de criteria aanzienlijk aangepast. Als voorbeeld wordt nu nu meer nadruk gelegd op de klimaatvoetafdruk van de toeleveringsketens en worden merken aangemoedigd klimaatneutraliteit te bereiken. Ook is de toepassing van sociale en milieukeurmerken, zoals Fairtrade, verfijnd.

De aanpassingen aan de sociale en milieukeurmerken zijn vooral gedreven door de gezaghebbende aanbevelingen van Milieu Centraal. Zoals vermeld in de aangepaste rankingrichtlijnen voor de koffiesector, is Milieu Centraal ontstaan als een initiatief van het toenmalige Ministerie van Milieubeheer (VROM). Het is een onafhankelijk, niet-commercieel wetenschappelijk onderzoekscentrum dat zijn eigen onderzoek uitvoert naar keurmerken, ook bijvoorbeeld middels het houden van een multi-stakeholderdialoog met de organisaties achter de keurmerken. Hun onderzoek wordt geverifieerd door een expertgroep en het proces wordt overzien door de Wetenschappelijke Raad van Advies. Milieu Centraal evalueert certificeringen op een schaal van 0 (overeenkomstig de minimum wettelijke vereisten) tot 5 (zeer strenge eisen) op zowel milieustandaarden (“Milieu”) als arbeidsvoorwaarden (“Mens en Welzijn”), terwijl tegelijkertijd geverifieerd wordt of het keurmerk transparant is (“Transparantie”) en streng monitort op compliance (“Controle”). Om deze reden accepteert Rank a Brand enkel koffiekeurmerken die beoordeeld zijn door Milieu Centraal.

Naast het bovengenoemde zijn de sociale en milieukeurmerken nauwkeuriger geworden, ze garanderen niet dat 100% van de productie van de koffiebonen of theebladeren gecertificeerd is. Dit heeft ertoe geleid dat Rank a Brand nu het percentage van de gecertificeerde koffiebonen berekent gebaseerd op het minimum gegarandeerde percentage (en niet op het percentage dat gerapporteerd wordt in de duurzaamheidscommunicatie van het bedrijf).

Naar aanleiding van deze veranderingen in de ranking criteria zijn er wat verschuivingen ontstaan in de rankings sinds de laatste update van de koffiesector. Zowel Peeze als het Duitse merk Lebensbaum zijn omhoog gegaan en zijn thans de hoogste scorende merken, met een A-ranking, met respectievelijk 18 en 16 van de totaal te behalen 20 punten. Samen met Hesselink Koffie zijn zij de enige merken die een A-ranking ontvangen. Dit komt hoofdzakelijk door hun pogingen om zoveel mogelijk van hun koffie gecertificeerd te krijgen op de sociale als milieustandaarden die overeenkwamen met de nieuwe, meer transparante rankingcriteria, zoals besproken in de vorige alinea. Bovendien, de moeite die deze merken doen om de consument te informeren op hun websites is bewonderenswaardig.

Over het algemeen is er in de koffiesector in zijn geheel nog heel wat ruimte voor verbetering, met 13 van de 22 merken (59%) die een “D” scoren of lager. Veel merken zouden transparanter kunnen zijn betreffende hun certificeringen van de koffiebonen. Ze moeten zich meer richten op de duurzaamheid van hun toeleveringsketen, aangezien daar de impact op het milieu en de sociale omstandigheden het meest voorkomt.