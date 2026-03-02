Vandaag, maandag 2 maart, zijn de winnaars bekend gemaakt van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 2026 tijdens een event in The AwareHouse bij Interface te Scherpenzeel. De jury heeft de tot winnaars uitgeroepen: Circle Solution (Circulaire Start-Up), Inexeon (Circulaire Change Maker) en Koffiebranderij Peeze (Circulaire Ketensamenwerking). Gedeputeerde Helga Witjes van Provincie Gelderland maakte de winnaars bekend.

De winnaars gaan door naar de landelijke finale.

De genomineerden waren:

Circulaire Start-Up :

Grassa | Unlocking the full potential of Grass | Biomass, Swapped en Circle Solution

: Grassa | Unlocking the full potential of Grass | Biomass, Swapped en Circle Solution Circulaire Change Maker :

GMM Luchttechniek, STEKERBAAS en Inexeon

: GMM Luchttechniek, STEKERBAAS en Inexeon Circulaire Ketensamenwerking:

Stadsbrouwerij Wageningen, Koffiebranderij Peeze en SEMiLLA Sanitation

De Gelderse Circulaire Innovatie Top zet circulaire en innovatieve ondernemers in de spotlight en ondersteunt hen in de ontwikkeling van hun initiatieven. Door heel Nederland werken Changemakers, start-ups en ketensamenwerking aan duurzame oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Deze top biedt een platform voor pioniers om ideeën te presenteren, te netwerken en inspiratie op te doen.

Jury

De juryleden zijn:

Arend van de Beek – Lagemaat -Programmamanager Circulariteit

Harrie van Bommel – (voormalig) Lector Saxion

Tessa Eerenberg – Business Developer Duurzaam Ondernemen bij de Rabobank

Kim Verschuren – Bureau Diep – Projectleider

Marieke op de Weegh – RCT Gelderland – Innovatiemakelaar

Foto: dagvoorzitter Jenneke Palland interviewt Janneke Leenaars, duurzaamheidsmanager Interface