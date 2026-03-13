Na een felle strijd met Ekoplaza keert Tony’s Chocolonely terug op de eerste plaats als het meest duurzame merk van Nederland. De resultaten van 2026 laten zien dat de Nederlandse markt ideologischer is dan ooit, met een top 10 die wordt gedomineerd door plantaardige en missie-gedreven pioniers. Tony’s Chocolonely herovert de toppositie op Ekoplaza, dat vorig jaar als nieuwkomer won en nu op een sterke tweede plek staat. De Nederlandse top 10 valt op door de aanwezigheid van uitgesproken duurzame merken zoals Zonnatura, De Vegetarische Slager en Dille & Kamille. Terwijl Calvé (+68) en Action (+51) flink stijgen, incasseert Booking.com een fors verlies van 50 plaatsen.

Nu de stemmen van 80.000 consumenten zijn geteld, is het duidelijk dat de Nederlandse markt volwassen is geworden. Tony’s Chocolonely stoot de winnaar van vorig jaar, Ekoplaza, van de troon naar de tweede plaats. Het merk, dat bekend staat om zijn strijd voor een slaafvrije chocolade-industrie, bewijst hiermee dat een consistent ideologisch fundament de sterkte graadmeter is voor consumentenvertrouwen in 2026.

“In Nederland zien we dat merken die hun hele bedrijfsmodel hebben gebouwd rond het oplossen van een maatschappelijk probleem, nu de perceptie van de massa domineren” zegt Erik Elvingsson Hedén, oprichter van Sustainable Brand Index.

Line Dillon, Head of Marketing bij Tony’s Chocolonely, reageert op de winst: “We zijn supertrots dat Nederlandse consumenten ons opnieuw hebben gekozen als het meest duurzame merk van Nederland in de Sustainable Brand Index. We zijn een impactbedrijf met een missie om een einde te maken aan uitbuiting in de cacao-industrie en deze award bewijst dat we op de goede weg zijn. Onze missie is en blijft ons belangrijkste doel. We willen bewijzen dat chocolade heel anders gemaakt kan worden, zowel qua smaak als de manier van zakendoen met cacaoboeren. En hoe meer chocoladeliefhebbers en chocoladebedrijven zich bij ons aansluiten, hoe sneller we uitbuiting in cacao kunnen stoppen. Want ook al is deze award een enorme erkenning voor de impact die we samen maken, we weten dat we nog een lange weg te gaan hebben. Daarom roepen we alle chocoladebedrijven op om zijn aan te sluiten bij onze missie via Tony’s Open Chain. Samen zetten we een nieuwe, sociale en duurzame norm neer in de industrie.”

Analyse: Terug naar de kernbelofte

De trend in 2026 laat zien dat de Nederlandse consument klaar is met vage duurzaamheidsclaims.

”Na jaren van angst voor greenwashing bij bedrijven en groeiende verwarring bij de consument, zien we nu een duidelijke terugkeer naar de ’klassieke’ duurzame merken. Consumenten luisteren niet langer naar vage toekomstvisies; ze willen merken die het duurzame alternatief hier en nu eenvoudig en begrijpelijk maken. In Nederland zien we een enorme volwassenheid waarbij de ideologische keuze de nieuwe standaard is geworden,” aldus Erik Elvingsson Hedén.

Top 10 Nederland 2026

Sector winnaars

Over Sustainable Brand Index

Sustainable Brand Index is Europa’s grootste onafhankelijke merkenonderzoek naar duurzaamheid. Het onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd en meet de perceptie van consumenten over meer dan 1.600 merken in 36 sectoren in vijf landen. Het onderzoek van dit jaar is gebaseerd op 80.000 interviews.

