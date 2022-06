Vleesvervangermerk Quorn voegt twee nieuwe producten toe aan het assortiment: Vegan Fijngehakt en Vegan Reepjes. Zo draagt Quorn bij aan de uitbereiding van plantaardige producten in het vleesvervangersschap. Door het bieden van 100% plantaardige producten kan het merk nog meer mensen blij maken met hun lekkere en duurzame producten. Het fijngehakt en de reepjes zijn vanaf deze week bij Albert Heijn, Hoogvliet en Vomar in het schap te vinden.

Vernieuwde receptuur en verpakking

Quorn Fijngehakt en Reepjes zijn een ideale toevoeging in veelzijdige vega(n) gerechten, zoals een pasta bolognese, pittige curry, wokgerecht of chili sin carne. De producten zijn rijk aan proteïne, een bron van vezels en bevatten geen soja. Beide producten hebben Nutri-Score A. De Vegan Reepjes zijn daarnaast als beste getest in Nederland in vergelijking met vergelijkbare private label vleesvervangers, De Vegetarische Slager Kipstuckjes en Quorn Vegetarische Stukjes. Niet alleen de receptuur, maar ook het uiterlijk van beide producten is vernieuwd. De nieuwe verpakkingen zijn gemaakt van karton met een plastic film. Daardoor zijn ze makkelijk te scheiden en weg te gooien in de juiste afvalbak. De verpakkingen hebben een modernere uitstraling gekregen maar behouden de bekende oranje kleur van Quorn.

Mycoproteïne als duurzame eiwitbron

De basis van de nieuwe vegan producten van Quorn is mycoproteïne. Deze plantaardige eiwitbron is afkomstig van een schimmel die in de bodem groeit, een micro-organisme, dat door celdeling zelf kan groeien. Door middel van fermentatie wordt deze schimmel omgezet in een soort deeg, het hoofdingrediënt van alle Quorn producten. Mycoproteïne heeft een van de laagste landverbruiken van alle eiwitbronnen ter wereld en heeft 90% minder water nodig dan dierlijke eiwitbronnen. Bovendien komt er bij de productie van Quorn Mycoproteïne 90% minder CO2 vrij dan bij de productie van rundvlees.

Smaakvolle gerechten

Vleesvervangermerk Quorn heeft een uitgebreid assortiment om met iedere maaltijd een smaakvol en duurzaam gerecht op tafel te kunnen zetten. Zo biedt Quorn maaltijdingrediënten, zoals het Fijngehakt en de Reepjes, en verschillend plantaardig broodbeleg. Begin dit jaar werden 100% plantaardige spreads en slices geïntroduceerd, waaronder Vegan Boterhamworst en Vegan Spread Chicken Curry Style. De producten zijn dankzij hun unieke textuur en smaak perfecte vervangers van de vleesklassiekers. De nieuwe plantaardige producten zijn hier een uitstekende aanvulling op. De Vegan Reepjes en het Vegan Fijngehakt zijn vanaf deze week in het vleesvervangerschap te vinden bij Albert Heijn, Hoogvliet en Vomar. Quorn Vegan Fijngehakt ligt daarnaast bij DekaMarkt in het schap en is vanaf week 37 ook bij Jumbo verkrijgbaar.