Quirine de Weerd start per 1 april 2026 als directeur Duurzame Landbouw en Natuur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de ambitie om een excellente publieke dienstverlener te zijn met zichtbare maatschappelijke impact. Deze impact wil RVO maken op de grote transities van deze tijd: klimaat en energie, een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en een toekomstbestendige en digitale economie. Door ondernemers en organisaties vooruit te helpen met voorlichting, advies, financiering en het juiste netwerk, werkt RVO aan het realiseren van een toekomstbestendige en welvarende samenleving, nationaal en internationaal.

De directie Duurzame Landbouw en Natuur draagt met haar diensten aan (agrarische) ondernemers bij aan de transitie naar een duurzame landbouw en het verbeteren van natuur en milieu, onder meer door het uitvoeren van het (Europese) landbouwbeleid, maatregelen op het gebied van stikstofreductie en bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling.

Quirine is als directeur Duurzame Landbouw en Natuur verantwoordelijk voor de strategische en operationele vertaling van de landbouwtransitie. Zij gaat leiding geven aan een directie van ongeveer 1000 medewerkers die staat voor excellente dienstverlening binnen een complex speelveld van Europees en nationaal beleid. Haar focus ligt op het effectief vertalen van beleid naar uitvoering, met aandacht voor praktische toepasbaarheid en de verwachtingen van opdrachtgevers, ketenpartners en ondernemers. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van regelingen en programma’s, voornamelijk binnen Europese kaders. Op strategisch niveau onderhoudt zij contact met opdrachtgevers over beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording, waarbij ze ontwikkelingen vertaalt naar concrete uitvoeringskeuzes.

Quirine is momenteel senior manager corporate responsibility and relations bij Lidl Nederland. Hiervoor heeft zij overige (management) functies vervuld bij Lidl Nederland, Robert Walters en Albert Heijn. Quirine studeerde (Forensische) Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Frank de Jonge, hoofddirecteur Dienstverlening: “Met de komst van Quirine versterken we RVO met een directeur die vernieuwende inzichten weet te verbinden met een sterk gevoel voor maatschappelijke opgaven. Haar gedrevenheid, ervaring met verandertrajecten en betrokkenheid bij duurzaamheidsvraagstukken, maken haar tot een waardevolle aanvulling op ons directieteam. Ik kijk ernaar uit om samen met Quirine en onze collega’s de maatschappelijke impact van RVO verder te vergroten en onze dienstverlening te versterken.”

Quirine de Weerd: “Ik vind het een eer om te gaan starten als directeur Duurzame Landbouw & Natuur bij RVO. Met 12,5 jaar ervaring bij Lidl Nederland en de titel MVO-manager van het Jaar 2024 breng ik diepgaande kennis van duurzame ketens en publieke–private samenwerkingen mee. De maatschappelijke opgaven op het gebied van landbouw zijn enorm en ik kijk er erg naar uit om hier, samen met collega’s, haalbare, praktische oplossingen voor aan te dragen die beweging creëren. In mijn nieuwe rol zal ik bijdragen aan een toekomstbestendig landbouw- en natuursysteem, met een benadering die zorgvuldig, verbindend en uitvoeringsgericht is.”

Deze benoeming op deze ABD-functie kwam tot stand via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD verrichtte de werving voor deze benoeming en ondersteunde het ministerie van Economische Zaken bij de selectie. De vacature is breed bekendgemaakt en iedereen kon solliciteren.