Per 1 maart 2026 treedt Maaike Groen aan als directeur van Social Enterprise NL. Zij volgt daarmee de huidige directie op en zal samen met het team verder bouwen aan de missie van radicale systeemverbetering.

Maaike Groen is oprichter van duurzaam modelabel Miss Green, een van de eerste volledig gecertificeerde fair en eco modelabels van Nederland. Het merk groeide uit tot een internationale social enterprise actief in veertien Europese landen.

Stieneke van der Graaf, voorzitter van de Raad van Toezicht van Social Enterprise NL: “We zijn verheugd met de komst van Maaike. Zij kent de praktijk van sociaal ondernemen van binnenuit en combineert strategisch inzicht met ondernemerschap. Met haar ervaring en energie kan zij samen met het team de beweging verder versterken en onze missie van radicale systeemverbetering verder brengen.”

Maaike Groen: “Als oprichter van Miss Green heb ik zelf ervaren hoe weerbarstig het systeem kan zijn voor sociaal ondernemers. Je bouwt aan impact, maar je loopt ook tegen financiële en structurele grenzen aan. Juist daarom geloof ik zo in de kracht van een sterke beweging. Het systeem verbeter je niet alleen, maar samen. Social Enterprise NL is dé plek waar ondernemers elkaar versterken, invloed organiseren en samen het verschil maken. Ik kijk ernaar uit om met het team en onze leden elke dag te bouwen aan een economie waarin maatschappelijke waarde centraal staat.”

Maaike start op 1 maart 2026. Stefan Panhuijsen blijft tot en met april aan als mededirecteur om zorg te dragen voor een goede overdracht.

Over Social Enterprise NL

Social Enterprise NL is het nationale netwerk voor sociale ondernemingen en telt meer dan 475 aangesloten ondernemingen. Samen met de leden werken we aan onze missie van radicale systeemverbetering.