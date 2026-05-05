Algemeen directeur Donald Pols gaat Milieudefensie verlaten. Hij heeft besloten in dienst te treden bij Tata Steel als directeur duurzaamheid. Dit vertrek naar een bedrijf op wiens vervuiling Milieudefensie zich richt is in de ogen van de Raad van Toezicht (RvT) onverenigbaar met het voortzetten van het directeurschap bij Milieudefensie tot de indiensttreding bij zijn nieuwe werkgever in juni.

Marty Smits, voorzitter van de RvT: “Wij zijn verrast door het vertrek van Donald Pols en zeer teleurgesteld in zijn keuze om naar Tata Steel te gaan, een van de grootste vervuilers van Nederland. Wij nemen daarom per direct afscheid van hem als algemeen directeur. Milieudefensie spreekt bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden. Wij zijn gedreven door wetenschap, kritisch en onverzettelijk. We zijn pas tevreden wanneer alle grote vervuilers Paris Proof zijn. Daarbij zoeken we actief de dialoog, maar behouden we altijd onze onafhankelijkheid. Wij hebben dan ook geen begrip voor deze keuze van Donald Pols.”

Milieudefensie strijdt onverminderd voor klimaatrechtvaardigheid. Zij blijft grote vervuilende bedrijven wijzen op hun verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Op korte termijn zal de RvT een interim-algemeen directeur aanstellen om samen met zakelijk directeur Jessica Mahn en het managementteam de werkzaamheden van Pols over te nemen. Vervolgens wordt een permanente opvolger gezocht.

Donald Pols (Pretoria, 1972) was sinds 2015 directeur-bestuurder van Milieudefensie.

Uit persbericht Tata Steel Nederland:

Donald wordt bij Tata Steel Nederland verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en uitdragen van de duurzaamheidsstrategie en de ‘license to operate’-agenda van Tata Steel Nederland, met als kernopgave het verankeren van duurzaamheid als strategische pijler binnen de organisatie. Daarnaast gaat hij ook leiding geven aan aan Corporate Communications & Public Affairs. Door deze disciplines nauwer met elkaar te verbinden, wil Tata Steel Nederland de samenhang tussen strategie, uitvoering en externe positionering verder versterken.

Over zijn benoeming zegt Donald: “Ik heb jarenlang van buiten de druk opgevoerd op bedrijven om klimaatambities om te zetten in concrete actie – ook via de rechter. Die ervaring neem ik mee naar binnen. Bij Tata Steel heb ik de kans om te laten zien dat industriële verduurzaming niet alleen afdwingbaar is, maar ook van binnenuit kan worden aangedreven. Dat is een logische volgende stap.”

“We komen in een fase waarin het echt menens is als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen. De tijd van roepen dat het anders moet, is voorbij, nu gaat het om grootschalige ombouw. Juist in de industrie die we als samenleving nodig hebben. Bij Tata Steel liggen nu drie kansen tegelijk op tafel: de directe milieuvervuiling in de IJmond terugdringen, de uitstoot via gas en import van kolen elimineren, en met het Groen Staal Project echte duurzame staalproductie realiseren. Drie vliegen in één klap, maar alleen als overheid, bedrijf en aandeelhouders hun commitment waarmaken.”

“Dit is het hart van de industriële transitie. En als er één plek is waar je politiek, vakbonden, bedrijfsleven en de milieubeweging kunt verbinden in die noodzakelijke ombouw, dan is het hier. Dat is waarom ik deze stap zet.”

Hans van den Berg, directievoorzitter van Tata Steel Nederland: “Donald heeft ons jarenlang scherp gehouden – en daar zijn we hem dankbaar voor. Zijn kritiek heeft ons geholpen om onze ambities aan te scherpen en onze plannen te versterken. Dat hij nu kiest om zijn expertise van binnenuit in te zetten, zegt iets over wat er bij Tata Steel Nederland gebeurt. Het Groen Staal Project is een fundamentele transformatie van ons bedrijf. Daarvoor hebben we mensen nodig die ons blijven uitdagen, ook als dat ongemakkelijk is. Donald is zo iemand.”