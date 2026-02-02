De AFAS Foundation heeft Roos Nolet aangesteld tot nieuwe directeur. Nolet is sinds de oprichting van de foundation betrokken, waarvan de laatste zeven jaar als manager. Nu volgt zij Gerben Eversdijk op, die na zeven jaar zijn directeursrol neerlegt. Met de benoeming van Nolet kiest de foundation voor verdere professionalisering, onder meer door de inrichting van een raad van toezicht. Daarnaast scherpt de organisatie haar maatschappelijke koers aan, zodat gesteunde projecten ook na afloop van de samenwerking zelfstandig en toekomstbestendig blijven. Om dit te realiseren is er voor 2026 een budget van €10 miljoen euro beschikbaar gesteld. De benoeming valt samen met de publicatie van het jaarverslag 2025 en een vernieuwd beleidsplan.

Roos Nolet, directeur AFAS Foundation: “Het is een eer om deze rol op me te mogen nemen. Ik heb aan de wieg gestaan van onze stichting en heb in tien jaar tijd samen met Gerben Eversdijk, de andere bestuursleden en projectleiders alle verhalen van honderden projecten meegeleefd. Die reis heeft me laten zien wat liefdegedreven geven kan betekenen. Ik ben de familie Mars en Van der Veldt enorm dankbaar. Zonder hun keuze om te delen hadden wij niet kunnen geven. Dankzij de toewijding van iedereen die zich heeft ingezet, staan we waar we vandaag staan. Vanuit dat sterke fundament kijken we vooruit naar de komende jaren waarin we samen nieuwe stappen zetten om de wereld voor iedereen die dat nodig heeft, wat mooier te maken.”

Vernieuwd stichtingsbureau en bestuurswisselingen

Naast de benoeming van Nolet is ook het stichtingsbureau opnieuw ingericht. Jeroen de Beer is aangesteld als manager AFAS Foundation. Voorheen was hij verantwoordelijk als bestuurslid. Samen met Nolet is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, beleidsvoorbereiding en samenwerking met partners in binnen- en buitenland. Daarnaast vinden er nog meer wisselingen plaats. Piet Mars (mede-oprichter AFAS Software) en Bas van der Veldt (CEO AFAS Software) leggen hun bestuursfunctie binnen de AFAS Foundation neer en treden terug naar de achtergrond. Mars blijft de komende periode nog betrokken als adviseur om een zorgvuldige overdracht te waarborgen. Binnen het bestuur wordt ruimte gemaakt voor drie nieuwe leden, die afkomstig zijn uit de organisatie.

Nieuwe governance en toezicht

De organisatorische veranderingen maken deel uit van een bredere herinrichting van de governance. De AFAS Foundation brengt een duidelijke rolverdeling aan tussen bestuur, toezicht en uitvoering. In dit kader wordt gewerkt aan de inrichting van een raad van toezicht, waaraan het bestuur verantwoording zal afleggen. Deze stap past bij de groei van de stichting en haar wens om transparant en professioneel te blijven opereren.

Nieuw beleidsplan met focus op duurzame impact

Het vernieuwde beleidsplan markeert een duidelijke koerswijziging. De AFAS Foundation richt zich op duurzame langetermijnprogramma’s en op drie pijlers: systeemverandering, innovatie met impact en projecten die zowel raken als aantoonbaar verschil maken. De stichting wil hiermee nog meer bijdragen aan structurele oplossingen, waarbij mensen en gemeenschappen duurzaam zelfstandig worden, ook nadat de samenwerking afloopt.

Naast de koerswijziging scherpt de AFAS Foundation ook haar financiële kaders aan. Voor 2026 is een jaarlijks budget van €10 miljoen vastgesteld, waarvan €7 miljoen wordt ingezet voor strategische, meerjarige programma’s die gericht zijn op duurzame verandering. Daarnaast is €2 miljoen beschikbaar voor kleinere partners, en is er €1 miljoen gereserveerd voor projecten in Nederland, België en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze indeling moet zorgen voor duidelijkheid, voorspelbaarheid en ruimte om structureel te investeren in projecten die aantoonbaar bijdragen aan maatschappelijke impact.

Jaarverslag 2025: impact in cijfers

Het jaarverslag 2025, met als thema Hoop doet leven, laat zien hoe deze koers zich in de praktijk vertaalt. In 2025 ondersteunde de AFAS Foundation 89 projecten in binnen- en buitenland. In totaal werd € 9,2 miljoen toegezegd, waarmee ruim 3,7 miljoen mensen zijn bereikt. De projecten bestrijken onder meer gezondheidszorg, onderwijs, armoedebestrijding, water en sanitatie, en innovatieve toepassingen binnen de zorg.

Over de AFAS Foundation

De AFAS Foundation inspireert om beter te doen en droomt ervan om de wereld een stukje mooier te maken voor diegenen die dit hard nodig hebben. De Foundation stelt op een innovatieve en transparante manier geld beschikbaar voor duurzame projecten die in binnen- en buitenland een grote impact maken.

Foto: Fotograaf FAVORI