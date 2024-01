De Amsterdamse scale-up Quatt presenteert op 11 januari de plannen voor de All Electric. Dankzij de toevoeging van een warmtebatterij als extra module verandert de hybride warmtepomp van de onderneming in een volledig elektrische waterpomp. Het volledig elektrische systeem, inclusief hybride warmtepomp, gaat in totaal zo’n 7900 euro kosten, terwijl consumenten voor de aanschaf van een elektrische warmtepomp van andere partijen nu nog tot twee keer zo veel kwijt zijn.

Dankzij de toevoeging van een warmtebatterij als extra module verandert de hybride warmtepomp van scale-up Quatt in een volledig elektrische warmtepomp, de All Electric. Klik op het beeld om de foto in hoge resolutie te downloaden.

De investering in een warmtepomp wordt dankzij de Nederlandse uitvinding voor veel meer mensen bereikbaar. In 2050 moet Nederland volledig van het gas af zijn, wat betekent dat consumenten op termijn genoodzaakt zijn te kiezen voor een elektrische warmtepomp als hun cv ermee ophoudt. Op dit moment zijn dergelijke warmtepompen nog erg duur. Marijn Flipse, CEO en oprichter van Quatt: “Gemiddeld kost een volledig elektrische warmtepomp zo’n 15.000 euro. Vanaf nu kunnen we klanten dus ook een duurzame aanschaf voor de toekomst garanderen. Want in plaats van een hybride systeem dat straks waardeloos is, kunnen ze deze met de Quatt All Electric gewoon upgraden. Alles bij elkaar is dat een investering die in twee delen gedaan kan worden: nu 3000 euro voor de Quatt Hybrid en in een later stadium, bijvoorbeeld wanneer de CV-ketel het begeeft, 4900 euro voor de upgrade naar de Quatt All Electric. Aangezien het vervangen van een CV-ketel bijna 3000 euro kost, is de netto investering dan nog maar 1900 euro.”

Directe levering aan de consument

Quatt kan de kosten van de Hybrid en de All Electric zo laag houden, omdat het direct levert aan de consument en de warmtepomp ook zelf installeert, zonder tussenpartijen. Dat scheelt veel overheadkosten en marge voor groothandel en installateur. Flipse: “Op dit moment is een hybride warmtepomp ideaal: je kunt je ketel blijven gebruiken, maar zet toch al stappen richting een duurzamer huis om nu al 80 procent op de gaskosten te besparen. Tegen de tijd dat je je cv moet vervangen heb je de kosten van de hybride warmtepomp er vaak al uit. Maar als je die dan geheel moet vervangen, loont het een stuk minder.” Wanneer de tijd daar is, halen de installateurs van Quatt de oude cv-ketel weg en plaatsen daarvoor in de plaats een warmtebatterij. Dit apparaat werkt als een slimme boiler die warmte kan opslaan, warmte levert aan het verwarmingssysteem en warm water levert als dat nodig is. De overstap is meestal binnen een dag gemaakt.

Met de innovatie loopt de Amsterdamse onderneming voorop in de markt, onder meer omdat de twee apparaten slim met elkaar communiceren. Op de momenten dat de stroom goedkoop is of als deze opgewekt wordt door de eigen zonnepanelen, wordt het water in de boiler opgewarmd. Als de zonnepanelen niks opwekken wordt het warme water uit de warmtebatterij gebruikt voor de verwarming of de douche. Door deze slimme aansturing verbruikt de verwarming meer duurzame stroom en zijn de kosten lager dan bij een reguliere warmtepomp.

Energieverbruik in kaart gebracht

Omdat de Quatt Hybrid eerder wordt geïnstalleerd houdt deze al een tijd bij wat de warmtebehoefte van het huis is, waardoor de juiste warmtebatterij geselecteerd kan worden. Aan de hand van de verzamelde data wordt het energieverbruik in kaart gebracht. Quatt zorgt uiteraard ook voor voldoende vermogen, maar door data op een slimme manier te gebruiken hoeft er geen groot systeem geplaatst te worden. Flipse: “Het verschil met een reguliere warmtepomp is dat onze warmtebatterij op vol vermogen warmte het huis in kan pompen, doordat we warm water opslaan. Daarmee bootsen we eigenlijk de oude cv na, maar dan op een duurzame en goedkopere manier, zonder het gebruik van gas.”

Quatt All Electric is leverbaar vanaf de winter van 2024. Gebaseerd op de eerdere pre-orders voor de Quatt Hybrid verwacht het Amsterdamse bedrijf vele duizenden orders en daarom is het nu al mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de Quatt All Electric.