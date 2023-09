Vanaf de oprichting in 2021, heeft de groei van scale-up Quatt een enorme vlucht genomen. Het Amsterdamse bedrijf is inmiddels marktleider en heeft onlangs de drieduizendste warmtepomp geïnstalleerd. Quatt is druk bezig om de doelstelling, één miljoen warmtepompen in 2030, te realiseren.

Marktleider

Het jonge bedrijf installeert nu al zo’n 150 hybride warmtepompen per week en is daarmee (volgens eigen zeggen) marktleider in Nederland. Vanaf juni heeft de scale-up de eerste winstgevende maanden geboekt. Quatts snelle groei en winstgevendheid zijn mede te danken aan de grote interesse in het product, waarbij Quatt zelf de hele installatie regelt. En vooral: de terugverdientijd is veel sneller dan bij concurrenten. Hierdoor groeit Quatt maandelijks met 20 tot 30%. Daarnaast heeft Quatt nu meer dan 130 medewerkers in dienst die focussen op het zo goed mogelijk maken van hun product, inclusief het installatieproces.

Geen wachtlijsten

Nu de eerste drieduizend hybride warmtepompen zijn geïnstalleerd, ligt Quatt op koers om toe te werken naar de missie: één miljoen warmtepompen in 2030. Volgens Marijn Flipse, CEO van Quatt, is deze doelstelling zeker haalbaar: “Onze engineers focussen constant op het verbeteren van het product zodat de installatie ook steeds makkelijker wordt. Dit is fijn voor de klant, en hierdoor zijn wij ondertussen zo goed geworden in snel installeren, dat we verwachten uiteindelijk minder dan 2.000 monteurs nodig te hebben om die 1 miljoen geïnstalleerde Quatt-warmtepompen te bereiken. Dat is veel, maar niet onhaalbaar.”

Daarnaast is Quatt het enige aanspreekpunt voor klanten en is het bedrijf met het eigen product niet afhankelijk van meerdere distributeurs, installateurs of verkopers. Flipse vervolgt: “En waar de concurrentie last heeft van te weinig geschoold personeel en wachttijden, zorgt deze efficiënte manier van werken ervoor dat we juist kunnen groeien. Wij hebben geen wachtlijsten.”

Efficiëntieslag

Quatts installatieteam bestaat inmiddels uit 85 monteurs (in dienst en als zzp’er), die de hybride warmtepompen zelf installeren. “Andere leveranciers, zoals Remeha of Itho Daalderop, leveren alleen de warmtepompen aan groothandels, die deze vervolgens doorverkopen aan installatiebedrijven, die de warmtepompen vervolgens verkopen aan consumenten en ze daar installeren. Door onze eigen installateurs is onze warmtepomp binnen een dag succesvol geïnstalleerd”, aldus Flipse. “De installatietijd is ongeveer 5 uur, dat is beduidend sneller dan bij andere warmtepompaanbieders. Nu we ons installatieproces dermate hebben geoptimaliseerd, onderzoeken we mogelijke samenwerkingen met installatiebedrijven, de motor achter deze industrie. Hiermee verwachten we ook klanten te bereiken die het liefst door hun eigen installateur een Quatt-warmtepomp willen laten installeren. En zo kunnen ook deze bedrijven profiteren van de efficiëntieslag die wij hebben gemaakt.”

Meer impact met lage prijzen

Dat Quatt alles zelf doet, zorgt er ook voor dat de prijzen laag gehouden kunnen worden. Een Quatt Hybrid is al te verkrijgen vanaf €2.699 inclusief installatie en verrekend met subsidie. Hierdoor kan Quatt de snelste terugverdientijd in de markt garanderen. Flipse: “Naast een mooi design focussen we op één ding: de beste prijs/prestatie-verhouding. Daarmee stellen we zo veel mogelijk huiseigenaren in staat om hun woning te verduurzamen. Een verandering gaat immers sneller wanneer zo veel mogelijk mensen in staat zijn om mee te doen. Nu het prijsplafond eind dit jaar stopt en men, naar alle waarschijnlijkheid, weer meer gaat betalen voor energie, staan wij klaar om nog meer mensen te voorzien van een hybride warmtepomp en samen met hen te werken aan een duurzame toekomst.”