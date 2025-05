Quatt gaat zich naast warmtepompen ook focussen op de energiemarkt om consumenten te helpen hun warmtepomp, zonnepanelen en thuisbatterij zo slim en rendabel mogelijk te gebruiken. Het Amsterdamse bedrijf presenteerde dinsdag 6 mei tijdens een evenement in Circa Amsterdam zes nieuwe producten, waaronder een slim energiemanagementsysteem, een thuisbatterij en een dynamisch energiecontract. Op deze manier maakt Quatt het voor alle Nederlanders mogelijk hun energieverbruik te verduurzamen, het elektriciteitsnet te stabiliseren en geld te besparen.

Een opstelling van de nieuwe producten die Quatt dinsagavond 6 mei presenteerde in Amsterdam. Van links naar rechts: De thuisbatterij, Quatt Chill (onder), Quatt Hybrid (boven) en de volledig elektrische warmtepomp. Klik op het beeld om de rechtenvrije foto in hoge resolutie te downloaden.

Tijdens het event lanceerde Quatt ook nog de opvolger van de warmtepomp Quatt Hybrid en toonde de volledige elektrische warmtepomp en koelsysteem Quatt Chill. Hiermee ontstaat een innovatief ecosysteem gebaseerd op de nieuwste technologieën dat automatisch duurzaam verwarmt en koelt. “Onze slimme software berekent elke seconde de meest duurzame en rendabele strategie en voert dit automatisch uit”, legt Quatt-CEO en medeoprichter Marijn Flipse uit. Dit is nu beschikbaar voor de thuisbatterij, maar wordt uiteindelijk naar alle Quatt-producten uitgerold, waarbij het energieverbruik ook wordt afgestemd op dynamische energieprijzen. “Het combineert drie strategieën: maximaal benutten van eigen zonne-energie, slim laden en ontladen op basis van de dynamische stroomprijzen van Quatt Energy en een bijdrage aan stabilisatie van het energienet in ruil voor een vergoeding. Volledig zonder omkijken, maar wel met inzicht via onze eigen app.”

Van het gas af

Quatt maakt het met de lancering van All-Electric ook mogelijk volledig van het gas af te gaan. De volledig elektrische warmtepomp heeft een slimme warmwaterboiler die niet alleen douchewater opslaat, maar ook kan worden ingezet voor ruimteverwarming. Deze HeatBattery kan daarnaast in de toekomst ook slim opgeladen worden op basis van dynamische energieprijzen en actief bijdragen aan netstabilisatie, wat verdere besparingen oplevert.

Volgens Flipse gaat Quatt met de innovaties een nieuwe fase in. “We zetten een grote stap in onze missie om de energietransitie te versnellen met duurzame, betaalbare en slimme energieoplossingen voor iedereen. Het doel is huishoudens klaar te maken voor een toekomst zonder gas en met lagere energiekosten.”

Leven beter maken en geld besparen

Voor de groeiende vraag naar koeling in huis vanwege de stijgende temperaturen in Nederland en steeds betere isolatie van woningen heeft Quatt ook een duurzame oplossing. Quatt Chill is een gepatenteerd aircosysteem dat eenvoudig kan worden aangesloten op iedere bestaande radiator en gebruikmaakt van de warmtepomp. Overtollige energie wordt via de warmtepomp afgegeven aan de buitenlucht, of opgeslagen in de warmtebatterij van de elektrische warmtepomp. Zo kan de energie later op een duurzame manier opnieuw gebruikt worden om te douchen of de afwas te doen.

Volgens Flipse is de eerste fase van de energietransitie met duurzame opwekking op gang gekomen en is de volgende fase, gericht op duurzaam energiegebruik, cruciaal om de klimaatdoelen te behalen. “De komende jaren is het belangrijk om slim en geïntegreerd energieverbruik en -opslag in huis te stimuleren”, aldus Flipse. “Wij geloven dat mensen alleen echt massaal meedoen aan de energietransitie als het hun leven beter maakt en geld bespaart. Daarom hebben we onze producten zo ontworpen dat ze toegankelijk zijn en maximale besparing opleveren. Ze zijn bovendien los van elkaar te gebruiken, waardoor consumenten stap voor stap kunnen overstappen op duurzame energie.”