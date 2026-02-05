Huishoudens met een dynamisch energiecontract gebruiken vaker een systeem om hun warmtepomp slim aan te sturen dan huishoudens zonder dynamisch contract. Hierdoor besparen zij op hun energiekosten. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.818 warmtepompeigenaren in oktober 2025. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Netbeheer Nederland en Techniek Nederland.

Wat is slimme sturing?

Door een warmtepomp slim te sturen gaat deze automatisch aan op gunstige momenten en uit op ongunstige momenten. Energieprijzen, het weer en het leefpatroon van een huishouden bepalen onder andere wat een gunstig moment is. Van de warmtepompeigenaren met een dynamisch energiecontract maakt 19% gebruik van slimme sturing. Bij deelnemers zonder zo’n contract is dat slechts 6%.

De voordelen van slimme sturing

Slimme sturing kan zorgen voor lagere energiekosten, hogere warmteopbrengst en minder geluidshinder. De gebruiker kan instellingen aanpassen en zo kiezen welk van deze positieve effecten nadruk krijgt bij slimme sturing. Slimme sturing kan ook helpen om een overvol elektriciteitsnet (netcongestie) tegen te gaan.

Energiekosten besparen belangrijk

26,1% van de deelnemers aan het onderzoek heeft al een dynamisch energiecontract. Slimme sturing gebeurt via een energiemanagementsysteem, prijsafhankelijke sturing of andere software. Deelnemers noemen het besparen van energiekosten als belangrijkste reden om te kiezen voor slimme sturing.

Grote meerderheid raadt warmtepomp aan

87,5% van de deelnemers raadt een warmtepomp aan. De warmtepompeigenaren vinden dat hun installatie meerdere pluspunten heeft, zoals:

minder energieverbruik;

een duurzamer huis;

en een lagere maandelijkse energierekening.

Koeling door warmtepomp maakt huis aangenamer

31% van de deelnemers gebruikt hun warmtepomp ook om te koelen. Daarmee koelen ze vooral de woonkamer, keuken en slaapkamer. 87% van de warmtepompeigenaren met koeling vindt het huis aangenamer met deze koeling.

Deelnemers tevreden over onderhoudskosten

74% van de warmtepompeigenaren die meededen aan het onderzoek, heeft onderhoud uitgevoerd of is dat van plan. 71% is tevreden over de onderhoudskosten. 17% van de deelnemers vindt de onderhoudskosten te duur.