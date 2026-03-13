Bosch Transmission Technology, handelend onder de naam Bosch Thin Metal Technologies, heeft samen met een tiental publieke en private organisaties een intentieverklaring ondertekend voor de verkenning van een Power‑to‑X (P2X) Campus op het bestaande terrein van Bosch in Tilburg en Bedrijventerrein Het Laar. Het initiatief moet uitgroeien tot een open innovatie-ecosysteem waar onderzoek, ontwikkeling en industrialisatie van groene energieconversietechnologieën samenkomen. Daarbij gaat het om de volledige waardeketen van energie: van opwekking en conversie tot opslag en toepassing in de industrie.

Brede samenwerking

Naast Bosch Thin Metal Technologies tekenden ook: de Gemeente Tilburg, de Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), de Nederlandse Organisatie voor Toegepast- Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), de Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e EIRES), de Fontys Hogeschool, de Avans Hogeschool, de ondernemersorganisatie FME en de netwerkorganisatie World Class Maintenance.

De partners brengen industriële kennis, onderzoekscapaciteit, onderwijs en beleidsmatige ondersteuning samen. Zo ontstaat een krachtig publiek-privaat samenwerkingsplatform dat technologische ontwikkeling koppelt aan industrialisatie en praktijktoepassing.

Han-Hein Spit, Senior Vice President bij Bosch Thin Metal Technologies, ziet de samenwerking als een belangrijke stap.” Door deze campus bij Bosch in Tilburg op te richten, benutten we onze bestaande sterktes en creëren we een krachtige samenwerkingsomgeving om de industrialisatie van Power-to-X-technologieën te versnellen. Wij geloven dat een open innovatie-ecosysteem, gericht op de gehele waardeketen en diverse duurzame grondstoffen, essentieel is om de ambitieuze emissiedoelen van Europa te behalen.”

Power-to-X (P2X) maakt de omzetting mogelijk van hernieuwbare elektriciteit naar flexibele en opslagbare energiedragers zoals waterstof, koolmonoxide (CO), methaan (CH4) en andere duurzame chemicaliën, die in verschillende industrieën gebruikt kunnen worden. De campus geeft prioriteit aan robuuste en schaalbare industrialisatie en praktische toepassingen over de volledige waardeketen, van opwekking, conversie en opslag tot eindgebruik.

Na een positieve verkenning zal de campus later een nieuwe naam krijgen. Een officiële opening wordt verwacht begin 2027.

Bijdrage aan Europese energietransitie



De vraag naar schone energie groeit snel. Technologieën voor groene energieconversie kunnen helpen om energie beter op te slaan, energienetwerken te stabiliseren en de inzet van duurzame energiebronnen te versnellen.

De campus in Tilburg wil hieraan bijdragen door de ecosystemen te bouwen die nodig zijn om deze ambities waar te maken.

Tilburg als strategische locatie

De regio biedt verschillende voordelen voor een initiatief rond energieconversie. Tilburg ligt in de ARRRA-regio (Antwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr Area), een van de belangrijkste logistieke en industriële corridors van Europa. De nabijheid van havens, mobiliteitsknooppunten en industriële clusters maakt samenwerking en opschaling eenvoudiger.

Daarnaast bevinden verschillende universiteiten en hogescholen zich in de buurt, waaronder TU/e, Tilburg University, Fontys en Avans. Ook TNO, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek, is nauw betrokken. Dat vergemakkelijkt kennisuitwisseling en talentontwikkeling.

Bas van der Pol, wethouder van de gemeente Tilburg voor stedelijke ontwikkeling en economie: “Wij zijn erg blij met het initiatief van Bosch voor deze innovatieve campus en dragen hier als partner met overtuiging aan bij. Dit wordt zonder twijfel een iconische ontwikkeling voor groene energieconversie en publiek privaat partnerschap. Dit initiatief sluit perfect aan bij onze inzet voor duurzaamheid en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Wij zien uit naar doorbraken op het gebied van kennisontwikkeling, nieuw verdienvermogen, kwalitatieve werkgelegenheid en ondernemerschap. Een samenwerking met een grote positieve impact op de brede welvaart van onze stad en regio.”

Ook de provincie ziet het initiatief als een versterking van de regionale positie. Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Talentontwikkeling en Financiën, Provincie Noord-Brabant: “Noord-Brabant loopt voorop in innovatie, en deze verkenning naar een Power-to-X campus verstevigt onze positie. Door industrie, kennisinstellingen en overheid samen te brengen, creëren we een vruchtbare bodem voor duurzame oplossingen die ten goede komen aan onze provincie, Nederland en de Europese Unie.”

Voortbouwen op bestaande Bosch-expertise



De Bosch-locatie in Tilburg speelt vandaag al een rol in de ontwikkeling van waterstoftechnologie. Bosch werkt aan de voorontwikkeling van waterstofelektrolyse-stacks en zet zijn expertise op het gebied van hightech dunne metalen producten in voor de productie van bipolaire platen voor brandstofcellen en elektrolysers.

Daarnaast beschikt de locatie over uitstekende testfaciliteiten, hoogwaardige fabrieksinfrastructuur, de nodige vergunningen voor het gebruik van chemicaliën en een krachtige stroomaansluiting. Dit vormt een stevige basis om nieuwe technologieën te ontwikkelen en op te schalen.

TNO werkt al langer samen met Bosch rond Power-to-X-activiteiten op de site. Richard Braal, divisiedirecteur EMT Industrie bij TNO, ziet de campus als een logisch vervolg. “Het is mooi om te zien hoe Bosch nu een volgende stap zet. Onze expertise in toegepast onderzoek helpt bij de ontwikkeling van de volgende generatie groene energieconversietechnologieën. Het samenwerkingskarakter van deze campus overbrugt de kloof tussen wetenschappelijke ontdekking en industriële toepassing, waardoor de implementatie van duurzame oplossingen versnelt.”

De te ontwikkelen campus committeert zich aan open innovatie. In een gedeelde omgeving komen industrie, startups en kennisinstellingen samen in co-creatieruimtes, pilotfaciliteiten en geavanceerde laboratoria. De ambitie is om het volledige spectrum van groene energieconversie te gebruiken met een blik voorbij waterstof, inclusief conversie naar koolstofmonoxide, methaangas en andere duurzame chemicaliën.