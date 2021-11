PwC en Social Enterprise NL: samen naar de Impact Economie

Partner



PwC en Social Enterprise NL verlengen vandaag hun samenwerking voor nog eens drie jaar. PwC is sinds de start van Social Enterprise NL in 2012 founding partner en het partnerschap wordt nu voor de derde keer op rij verlengd.

PwC is verheugd over het verlengen van het partnerschap: “Quote Renate/Wineke: Social enterprises zijn een belangrijke pijler in de transitie naar de Impact Economie. Zij nemen het voortouw en laten zien dat het kan. We zijn er trots op dat we via de samenwerking met Social Enterprise NL deze beweging mogen versnellen.”

PwC zet sinds 2012 haar kennis en expertise in voor sociaal ondernemers om zo hun impact te helpen vergroten. Leden van Social Enterprise NL kunnen bijvoorbeeld kosteloos advies inwinnen bij PwC. Zo heeft PwC in de afgelopen 9 jaar via deze samenwerking ruim 400 social enterprises geholpen.

Social Enterprise NL kijkt erg uit naar de komende jaren om samen met PwC nog meer impact te maken. Mark Hillen: “PwC heeft de afgelopen negen jaar laten zien dat zij van grote toegevoegde is op de ontwikkeling van de social enterprise beweging, zowel door directe ondersteuning aan ondernemers als door ecosysteem versterkende initiatioeven zoals onderzoeken naar de relatie tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Wij zij dan ook erg trots en dankbaar dat we deze samenwerking kunnen verlengen.”

Ter ere van de verlenging van het partnership is een video gemaakt over de samenwerking tussen PwC en Social Enterprise NL en de waarde van social enterprises. Bekijk de video: