Het ecosysteem voor sociaal ondernemerschap is niet inclusief genoeg. Sociaal ondernemers met een migratieachtergrond lopen tegen hardnekkige drempels op. Dat blijkt uit rapport ‘Iedereen aan de Bak: op weg naar een inclusieve social enterprise beweging’ van Social Enterprise NL.

Programma voor meer inclusie

Afgelopen jaar startte Social Enterprise NL met het All-in programma. Daarin wordt in drie jaar tijd — met ondersteuning van google.org — gewerkt aan een inclusievere social enterprise beweging. De eerste fase bestond uit een onderzoek naar de drempels voor sociaal ondernemers met een migratieachtergrond. Op 27 juni werden de resultaten gepresenteerd in de Raadszaal van de SER in Den Haag.

Drempels

Zo bleek onder andere uit het onderzoek dat ondernemers met een migratieachtergrond te maken hebben met discriminatie en een gebrek aan representatie ervaren bij stakeholders zoals gemeenten en financiers. Ook is toegang tot financiering zeer lastig en bestaat er onduidelijkheid over het begrip sociaal ondernemerschap. Voor nieuwkomers vormen taalbarrières een extra drempel.

Aan de slag

Uiteraard gaf het onderzoek ook ruimte voor aanbevelingen: vergroot de toegang tot financiering, laat het aanbod van netwerken, accelerators en financiers zien in de netwerken van migranten en nieuwkomers en zorg dat er rolmodellen zijn. Tevens kondigde Social Enterprise NL ook een open call aan, waarin financiering vrijkomt voor initiatieven om de beweging van sociaal ondernemers inclusiever te maken. De regeling komt na de zomer.

Foto: v.l.n.r. Shadi Alhakimi (Taaly), Ellen Brudet (Colourful Goodies) en Darine el Houfi (Stichting Leren voor de toekomst). Foto: Jefren Mesa (jefrenmesa.nl)