Het programma voor het Social Enterprise World Forum is compleet. Meer dan 90 sprekers uit 50 landen delen op 11 en 12 oktober in Amsterdam hun kennis. SEWF is het grootste internationale event over sociaal ondernemen en vindt dit jaar voor het eerst in Nederland plaats. Het event brengt meer dan 1000 ondernemers, financiers, beleidsmakers en andere experts bijeen.

Er zijn 50 verschillende sessies verspreid over twee dagen en het programma kent vijf overkoepelende thema’s: New Economy, Ecosystems, Fairness, Migration en Planet. Het event wordt geopend met key notes van de toonaangevende Nederlandse social enterprises Makers Unite, Fairphone, Roetz Bikes en Freshtable. Moderatie is de twee dagen in handen van Marieke Eyskoot (BinnensteBuiten) en Hajar Yagkoubi (2100).

Het programma bestaat uit een mix van key notes, panels, workshops en debatten. Zo gaan Erinch Sahan (Doughnut Economics Action Lab) en Katie Hill (B Lab EU Policy Advisor) met elkaar in debat over de impact economie. Kunnen we binnen de huidige spelregels meer impact bereiken of moet juist het hele systeem op de schop?

En welke rol speelt de overheid in het stimuleren van sociaal ondernemerschap? Wat kunnen verschillende landen van elkaar leren? Hierover gaan Egon van Wees (Amsterdam Impact), Viviantie Sarjuni, (SCENIC, Malaysia), Andy Reed (Prosper Portland, USA) en Laura Kromminga (Hamburger Allianz für Social Entrepreneurship, Germany) in gesprek.

Hele week activiteiten

Naast het hoofdprogramma zijn er de hele week (9 – 13 oktober) activiteiten. Op 10 oktober zijn er 20 verschillende fringe events waaronder vanuit de internationale Buy Social beweging een bijeenkomst gericht op Social Procurement, vanuit de HvA een Research Conference en Ondernemen met je Buurt organiseert een fringe over beleid voor community enterprises. Op 13 oktober zijn er tours naar Rotterdam, Den Haag, Flevoland, Apeldoorn en binnen Amsterdam.

Over Social Enterprise World Forum

SEWF’s goal is to strengthen the global social enterprise movement to accelerate our transition to a new economy. In 2008, more than 400 delegates from 29 countries congregated in Edinburgh, Scotland with one goal: to raise awareness of social enterprise as an expanding global mechanism for social change. The Social Enterprise World Forum (SEWF) was the first event of its kind. SEWF provided an opportunity for social enterprise leaders and practitioners from around the world to network and exchange ideas. Spurred by the first event’s success, a steering group was quickly convened where it was agreed that there was potential beyond the initial experiment. They decided to hold an event on each continent before reviewing the need and value of SEWF to promote social enterprise internationally.

