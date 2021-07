Prototype zonneauto Lightyear One rijdt 710 kilometer op volle accu

Lightyear heeft een belangrijke mijlpaal behaald door 710 kilometer (441 mijl) te rijden met het prototype van Lightyear One. Nog niet eerder heeft een elektrische auto zo’n lange afstand gereden op een relatief kleine batterij.

“Na vier jaar hard werken en het bouwen van ons team en Lightyear One, is deze prestatie een belangrijke engineering- en technologiemijlpaal. Deze prestatie valideert onze gepatenteerde technologie en toont aan dat we in staat zijn om onze belofte na te komen om de meest efficiënte elektrische auto te introduceren. Het huidige prototype behaalt met een relatief kleine accu een actieradius van 710 kilometer en een energieverbruik van 85 Wh/km bij een snelheid van 85 km/u. Zelf de meest efficiënte elektrische auto’s in de markt vandaag de dag, verbruiken op deze relatief lage snelheid 50% meer energie”, zegt Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter van Lightyear. “De mijlpaal bevestigt de schaalbaarheid van ons bedrijfsmodel. We verwachten dat we in de komende maanden een vergelijkbaar energieverbruik kunnen realiseren bij snelheden boven de 100 km/u. Door het energieverbruik per kilometer van een EV te verlagen, kun je aanzienlijk meer bereik realiseren met een kleine accu. Omdat accu’s het duurste onderdeel zijn van een EV, kan je hierdoor de aankoopprijs van de auto verlagen en betaalbare elektrische auto’s met een groot bereik op de markt brengen die niet vaak aan de lader hoeven. Energiezuinige auto’s hebben veel baat bij zonnepanelen op de auto en winnen hierdoor op een zonnige dag zo’n 70 kilometer aan extra rijbereik .”

Het prototype is in het Aldenhoven Testing Center in Duitsland op de proef gesteld door 85 kilometer per uur (53 mijl per uur) te rijden op 60 kWh. De test varieerde van het meten van het rendement van de zonnepanelen en de batterij, het energieverbruik van het koelsysteem, tot de werking van de in-wheel motoren en alle software die de zonneauto bedient.

Het testen van de volledige rijcyclus is een essentiële stap om alle assumpties rondom de prestaties van de auto te verifiëren en te valideren. Naast het valideren van de technische prestaties van de auto, staan een aantal andere testen op de planning rondom de homologatieprocedure, zoals de crashtests en de officiële WLTP-rijcyclus test.

Lightyear is op een missie om schone mobiliteit overal en voor iedereen beschikbaar te maken. Het innovatieve technologiebedrijf maakt zich daarnaast op voor de industrialisatie en productie van de exclusieve Lightyear One-serie. Het concept van een lange-afstands zonneauto is in staat om mobiliteit te veranderen, zodat je maandenlang kan rijden zonder de auto via een laadstation op te laden. De exclusieve serie van 946 Lightyear One’s gaat in de eerste helft 2022 in productie. Lightyear wilt zich vanaf 2024 op de grotere markt richten.