Lightyear, het high-tech bedrijf dat ’s werelds eerste zonneauto ontwikkelt, lanceert vandaag zijn productie-auto: Lightyear 0. Na zes jaar onderzoek en ontwikkeling, ontwerpen, engineering, prototypes en testen gaat deze zonneauto dit najaar in productie. Automobilisten kunnen tot zeven maanden rijden zonder een auto aan te moeten sluiten op stopcontact of laadpaal. Met Lightyear 0 biedt het bedrijf een nieuwe toekomst voor automobilisten die de vrijheid van mobiliteit willen combineren met de geruststelling van duurzame energie. Die toekomst begint nu.

“Vandaag is de dag waar we allemaal op hebben gewacht sinds wij, de vijf oprichters, in een keuken onze droom schetsten om de meest duurzame auto op de wereld te bouwen”, zegt Lightyear’s medeoprichter en CEO Lex Hoefsloot. “In 2016 hadden we alleen een idee; drie jaar later hadden we een prototype. Nu, na zes jaar testen, itereren, (her)ontwerpen en talloze obstakels, is Lightyear 0 het bewijs dat het onmogelijke daadwerkelijk mogelijk is.”

Maandenlang rijden zonder laden



De Lightyear 0 is uitgerust met vijf vierkante meter gepatenteerde, dubbel gebogen zonnepanelen, waardoor het voertuig zichzelf kan opladen tijdens het woon-werkverkeer of wanneer het gewoon buiten geparkeerd staat. In optimale omstandigheden kan de Lightyear 0 zichzelf op die manier van energie voorzien met een actieradius van 70 kilometer per dag, bovenop de geschatte 625 kilometer WLTP actieradius. Dankzij een opbrengst tot 11.000 zonnekilometers per jaar kunnen automobilisten die de Lightyear 0 gebruiken voor hun dagelijkse woon-werkverkeer (35 kilometer) in de zomer maandenlang rijden voordat ze aan een oplader of stopcontact moeten; in klimaten zoals Nederland zou dat twee maanden zijn en in klimaten als Spanje of Portugal maar liefst zeven maanden.

Grenzen verleggen

Lightyear 0 vindt het wiel opnieuw uit wat betreft de architectuur van elektrische auto’s. De vier in-wheel motoren maken het de meest efficiënte elektrische aandrijflijn die vandaag beschikbaar is. Met een energieverbruik van 10,5 kWh per 100 kilometer (bij 110 km/u) is het de meest efficiënte elektrische auto en het recordbrekende luchtweerstandscoëfficiënt van minder dan 0,19 maakt het de meest aerodynamische gezinsauto tot nu toe. Naast de aerodynamica is ook het gewicht van de auto van invloed op de efficiëntie. Lightyear 0 is een elektrische auto van vijf meter lang, maar weegt in totaal slechts 1.575 kilogram. De kracht van het holistische ontwerp wordt duidelijk in de praktijk – bij snelwegsnelheden (110 km/u) kan de Lightyear 0 560 kilometer achter elkaar rijden.

Ontworpen met de (menselijke) aard in gedachten

Vanaf de oorsprong heeft Lightyear ernaar gestreefd een auto te ontwikkelen die de druk op de planeet en op de automobilist elimineert; daarom is bij elk ontwerpdetail rekening gehouden met minimalisme, duurzaamheid en comfort. Het gestroomlijnde dashboard heeft een 10,1-inch touchscreen infotainment systeem dat cloud-gebaseerde updates mogelijk maakt en het interieur is volledig samengesteld uit veganistische en natuurlijke materialen, zoals ecologische microfiber suède zittingen en rotan palm detaillering.

Begin bij 0

De productie van de Lightyear 0 begint dit najaar en de eerste auto wordt in november geleverd. Terwijl Lightyear zich voorbereidt om de eerste zonnewagens op de weg te brengen, heeft het bedrijf ervoor gekozen om zijn eerste auto officieel voor te stellen met een naam die beter overeenkomt met de reis. Net zoals ze bij de ontwikkeling van hun technologie vanaf het begin zijn begonnen, een schone lei vanuit het niets, is Lightyear 0 de auto die de weg baant voor een nieuw tijdperk van schone mobiliteit.

Er worden maximaal 946 Lightyear 0’s geproduceerd voor een bedrag van €250.000 om deze nieuwe vorm van mobiliteit effectief op de markt te introduceren en verder te gaan met Lightyear’s volgende model. Deze wordt ontworpen voor massaproductie met een toegankelijke vanaf prijs van €30.000 (de productie staat gepland voor eind 2024/begin 2025). Ga voor meer informatie over Lightyear’s missie en ’s werelds eerste zonneauto naar lightyear.one.