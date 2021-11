Prosus sluit zich aan bij UN Global Compact

Prosus, een wereldwijde internetgroep en een van de grootste technologie-investeerders ter wereld en met het hoofdkantoor in Amsterdam, heeft zich aangesloten bij het Global Compact van de Verenigde Naties, ’s werelds grootste initiatief voor duurzaam ondernemen. Ook maakt Prosus bekend dat het is opgenomen in de Dow Jones Sustainability Europe Index bij de recente review.

Als speciaal initiatief van de secretaris-generaal van de VN is het Global Compact van de Verenigde Naties een oproep aan bedrijven overal ter wereld om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. De ambitie is om de wereldwijde collectieve impact van het bedrijfsleven te versnellen en op te schalen door de tien principes te handhaven en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te behalen via verantwoordelijke bedrijven en ecosystemen die verandering mogelijk maken. Met meer dan 14.000 bedrijven en 3.800 niet-zakelijke ondertekenaars in meer dan 160 landen en 69 lokale netwerken, is het UN Global Compact ’s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven – één Global Compact dat bedrijven verenigt voor een betere wereld.

“Ik ben verheugd te kunnen bevestigen dat Prosus de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties ondersteunt en zich heeft aangesloten bij ’s werelds grootste initiatief voor duurzaam ondernemen”, aldus Bob van Dijk, Chief Executive Officer van Prosus.

Prajna Khanna, Global Head of Sustainability bij Prosus voegde toe: “Duurzaamheid vormt de kern van wat we doen. Onze focus op het leveren van online diensten aan consumenten helpt onze impact op het milieu te verminderen en maakt nieuwere, slimmere en groenere manieren mogelijk om te voorzien in de dagelijkse behoeften van mensen over de hele wereld. Als een wereldwijde groep met veel lokale activiteiten en investeringen, werken we hard om onze positieve impact te maximaliseren en oplossingen te vinden voor gedeelde wereldwijde uitdagingen. De ondertekening van het UN Global Compact is een demonstratie van onze toewijding aan de waarden die centraal staan ​​in de tien principes van het UN Global Compact.”

“Ik verwelkom en feliciteer Prosus met zijn toetreding tot het UN Global Compact. Het is een verbintenis om duurzaamheid op een zinvolle manier in het bedrijf te integreren en een meetbare impact te hebben op onze ontwikkelingsuitdagingen zoals vastgelegd door de SDG’s. Het is ook een leiderschapskans voor Prosus om zijn voetafdruk in Nederland en zelfs wereldwijd te gebruiken om de duurzaamheidsagenda van bedrijven vorm te geven”, aldus Linda van Beek, Executive Director van Global Compact Network Netherlands.

Deelname aan het UN Global Compact vereist dat ondertekenaars jaarlijks rapporteren over hun inzet voor de universele duurzaamheidsprincipes en ontwikkelingsdoelen. Het jaarverslag van Prosus zal een overzicht geven van de voortdurende inspanningen en vorderingen van het bedrijf. Ga voor meer informatie over het UN Global Compact naar https://www.unglobalcompact.org