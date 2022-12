a.s.r. is dit jaar opnieuw opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World Index) en de Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe Index), de indices die op wereld- en Europees niveau bedrijven monitoren op duurzaamheid. Dit heeft S&P Dow Jones Indices, vrijdag 9 december bekendgemaakt. Met de opname in de DJSI World Index behoort a.s.r. tot de 10% meest duurzame verzekeraars wereldwijd.

S&P Dow Jones Indices, het onderdeel van S&P Global dat de indices publiceert, beoordeelt ieder jaar beursgenoteerde bedrijven op hun milieu- (E), sociale- (S) en economische (G) prestaties. De top 10% van de best scorende bedrijven in elke sector wordt genoteerd in de index. Op basis van de behaalde resultaten behoort a.s.r. met haar duurzaamheidsbeleid tot de top van de Europese én de wereldwijde markt. Het is het derde opeenvolgende jaar dat a.s.r. is opgenomen in de World index en het tweede opeenvolgende jaar dat a.s.r. ook is opgenomen in de Europese index.

Jos Baeten, CEO bij a.s.r.: ‘We zijn blij dat a.s.r. wederom in zowel de Europese- als de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index wordt opgenomen. Twee toonaangevende indices op het gebied van duurzaamheid. Deze erkenning is mooi, en bevestigt onze inspanningen die we doen voor klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving. Tegelijkertijd is dit een ambitie die nooit eindigt. We blijven ons dan ook inzetten om onze duurzaamheidsprestaties te verbeteren en nog meer duurzame waarde te creëren voor al onze stakeholders.’

a.s.r. behaalde een score van 82 punten op een maximum van 100. Onderverdeeld naar de drie verschillende parameters: milieu (75), sociaal (85) en economisch (83).