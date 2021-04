Project Polestar 0: een écht klimaatneutrale auto tegen 2030

In het eerste jaarverslag van Polestar, van 7 april 2021, kondigt het Zweedse elektrische performancemerk het zeer ambitieuze doel aan om tegen 2030 de eerste écht klimaatneutrale auto te maken. Het project met de naam Polestar 0 heeft als missie de koolstofemissies te verminderen door de manier waarop auto’s worden gemaakt te veranderen, in plaats van traditionele processen te gebruiken en vervolgens bomen te planten om CO2e te compenseren. De aanpak omvat samenwerkingen in het hele ontwikkelingsproces en de waardeketen, van leveranciers tot retailers.

Milieudeskundigen waarschuwen dat compensatie op lange termijn niet duurzaam is. Het nut van koolstofopslagcapaciteit via bossen en bodems op de lange termijn is niet houdbaar, aangezien een bos kan worden gekapt, verwoest door brand of veranderd door klimaatverandering2/3.​

“Compenseren is een uitweg”, zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. “Door onszelf ertoe te zetten een volledig klimaatneutrale auto te creëren, worden we gedwongen verder te gaan dan wat vandaag mogelijk is. We zullen alles opnieuw moeten gaan bekijken, innoveren en exponentiële technologieën moeten toepassen om naar 0 uitstoot over te gaan.”

Fredrika Klarén, Hoofd Duurzaamheid bij Polestar, zegt: “Als fabrikant van elektrische auto’s hoeven we ons geen zorgen te maken over verbrandingsmotoren die schadelijke emissies produceren, maar dat betekent niet dat ons werk daarmee af is. We moeten al onze inspanningen richten op het terugdringen van de uitstoot in de gehele toeleveringsketen en tijdens de productie van onze auto’s. Dit is een historische en opwindende tijd voor autofabrikanten, een grote kans voor ons om het beter te doen. Voor het eerst durven we te dromen van een toekomst met klimaatneutrale, circulaire maar toch mooie auto’s.”

Een duurzame bedrijfsvoering wordt al in de hele Polestar-organisatie toegepast en klimaatdoelstellingen zijn geïntegreerd in het bonussysteem voor werknemers.

Verklaring van productduurzaamheid

Als primeur in de branche gaat Polestar duurzaamheidsverklaringen afgeven voor alle nieuwe modellen. Deze duurzaamheidsverklaringen zijn al gebruikelijk in onder meer de voedings- en modebranche. In eerste instantie worden de koolstofvoetafdruk en getraceerde risicomaterialen met betrekking tot de Polestar 2 openbaar gemaakt op de website van het bedrijf en in de Polestar Spaces. Polestar zal doorlopend aanvullende details en informatie toevoegen aan deze verklaringen.

“Consumenten vormen een enorme drijvende kracht achter de verschuiving naar een duurzame economie. Ze moeten de juiste tools krijgen om ethische beslissingen te nemen op basis van goede informatie. Dit maakt alles heel duidelijk. De Polestar 2 verlaat vandaag de dag de fabriekspoorten met een ecologische voetafdruk en in 2030 willen we een auto introduceren waarbij deze nul is”, vervolgt Thomas Ingenlath.

Het jaarverslag van Polestar is te lezen via: https://reports.polestar.com.

1 Koolstofdioxide-equivalent (CO2e) “Koolstofdioxide-equivalent” of “CO2e” is een term die verschillende broeikasgassen in een gemeenschappelijke eenheid beschrijft.

2 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf

3 https://www.nature.com/articles/d41586-021-00662-3#ref-CR6