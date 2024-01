Polestar, het Zweedse elektrische performance automerk, lanceert vandaag in samenwerking met groene energieleverancier Vandebron, de Polestar renewable charging in-car app.

Polestar publiceert sinds 2020 Life Cycle Assessments (LCA) voor zijn auto’s. Uit het LCA-rapport voor Polestar 2 blijkt dat de impact van een volledig elektrische auto tijdens de gehele levensduur kan worden gehalveerd ten opzichte van een auto met verbrandingsmotor, als de auto wordt opgeladen met hernieuwbare energie.*

De nieuwe Polestar renewable charging in-car app helpt rijders door hen dagelijks te vertellen wanneer het beste moment is om hun elektrische auto op te laden met zoveel mogelijk hernieuwbare energie en blikt ook vooruit naar de dag van morgen. Door hernieuwbare energie te gebruiken op momenten dat deze overvloedig beschikbaar is, helpt de app ook bij het balanceren van het energienet.

Willem Baudewijns, Managing Director van Polestar Nederland over de app: ‘Bij Polestar doen we er alles aan om onze milieu-impact constant te verlagen. Dit heeft erin geresulteerd dat we sinds de levering van de Polestar 2 in 2020 begon, een totale CO2e-besparing hebben gerealiseerd van 3 ton per geproduceerde Polestar 2 in 3 jaar tijd. Om nog meer impact te kunnen maken, hebben we ook de inzet van onze rijders nodig. De Polestar renewable charging app die we lanceren met Vandebron, creëert bewustwording en geeft de juiste stimulans om ook echt zo groen mogelijk te laden.’

De Polestar renewable charging in-car app, is een doorontwikkeling van de Groene Stroom-Voorspeller van Vandebron. Deze tool haalt dagelijks data op over de bronnen van de beschikbare elektriciteit op het Nederlandse net, om zo het groenste moment van de dag te berekenen. Als groene energie pionier is Vandebron de eerste energieleverancier die deze data op deze manier inzichtelijk maakt voor gebruikers. De Polestar renewable charging in-car app combineert de data van Vandebron met het design en gebruiksgemak van Polestar. De app is voor Polestar-rijders in de auto te downloaden via Google Play.

‘De Groene Stroom-Voorspeller is ontstaan vanuit de behoefte om mensen meer inzicht te geven in de beste en groenste momenten om elektriciteit te gebruiken. Dat we deze data nu ook in de auto beschikbaar kunnen stellen aan Polestar-rijders betekent dat we het voor deze rijders nog makkelijker maken om op de duurzaamste momenten te laden en dat helpt ons weer in onze gedeelde missie.’ aldus Arno van den Berg, CTO van Vandebron.’

*Polestar publiceert sinds 2020 Life Cycle Assessments (LCA) voor zijn auto’s, die inzicht geven in de CO2-impact van de modellen gedurende hun gehele levenscyclus. Uit deze rapporten blijkt dat de impact van een volledig elektrische auto over de gehele levensduur kan worden gehalveerd ten opzichte van een auto met een verbrandingsmotor, als de auto wordt opgeladen met hernieuwbare energie. Voor de volledig elektrische fastback Polestar 2, is het resultaat een totale CO2-besparing van 12%, oftewel 3 ton in 3 jaar. CO2-arm aluminium voor de wielen en de draagconstructie voor de batterij, een overstap naar hernieuwbare elektriciteit in de fabriek en, voor modeljaar 2024, een verbeterde batterijcelchemie zijn enkele van de factoren die hieraan bijdragen.